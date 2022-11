Maneliști celebri, săltați de polițiști într-un mega-dosar de înșelăciune. Cristi Dules, prima reacție: „Au căutat niște acte”

Procurorii Parchetului Buftea și polițiștii din județul Ilfov au efectuat peste 70 de perecheziții marți, 15 noiembrie 2022, la mai mulți maneliști acasă, printre care și Cristi Dules, care a fost luat ca martor într-un dosar de înșelăciune. În exclusivitate pentru FANATIK, manelistul a explicat ce se petrece în aceste momente.

Procurorii au descins în lumea manelelor. Cântăreții, acuzați că au înșelat statul român

Mai mulți interpreți de muzică de petrecere sunt acuzați că ar fi prejudiciat statul cu suma de 553.000 de lei, Artiștii care figurează în acest dosar, printre care ar fi și Dan Armeanca, tatăl lui Elis, sunt chemați în fața autorităților ca suspecți în desăvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, tentativă la înșelăciune, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ar fi vorba, conform informațiilor furnizate de polițiști, despre niște ajutoare ilegale pe care acești cântăreți le-ar fi solicitat pe perioada pandemiei. Cristi Dules și Dan Bursuc ar figura ca martori în acest mega-dosar instrumentat de procurori.

Dan Bursuc și Cristi Dules, primele reacții, pentru FANATIK: „Au căutat niște acte”

FANATIK i-a contactat pe doi dintre cei implicați în această poveste. Dan Bursuc a negat totul, declarând că nu a auzit nimic despre această speță: „Nu, tati! Doamne ferește! Sunt niște tâmpenii!”.

Celălalt personaj, Cristi Dules, care e martor în dosarul de înșelăciune, a recunoscut că oamenii legii au ajuns l-au căutat pentru a ridica niște documente d ela sediul firmei pe care o deține.

„Jur că nici eu nu știu ce se întâmplă mai mult decât că au venit unde era sediul firmei mele. Au căutat niște acte pe care nu le-au găsit.

Pur și simplu, nu știu ce anume au căutat. Eu am fost om corect. Mi-am făcut firma asta de mulți ani. Am contabilă, plătesc dările și impozitele la stat. Am fost un om corect, așa că mai departe aștept să mă duc acolo (n.r.: la audieri).

Să văd despre ce e vorba și apoi voi da o declarație completă, după ce voi ști de ce am fost chemat. Este vorba despre 70, 80 de persoane într-un singur dosar, din mai multe județe. Pe mine acum m-au chemat ca mator”, a spus Cristi Dules în exclusivitate pentru FANATIK.

În acest dosar, urmează să fie puse în executare 58 de mandate de aducere, persoanele dând cu subsemnatul la sediul În total, cântăreții de manele ar fi cerut 1.278.608 lei, din care prejudiciul penal cauzat este de 553.792 lei.

Tzancă Uraganu, amendat pentru că avea angajați la negru

Procurorii susțin că artiștii ar fi declarat concerte fictive anulate în perioada pandemiei pentru a primi aceste ajutoare din partea statului. Perchezițiile au loc nu doar în Ilfov și București, ci și în județele Gorj, Olt, Dolj și Dâmbovița.

Nu este prima oară când oamenii legii îi iau în vizor pe maneliști pentru anumite nereguli semnalate. În luna iunie a acestui an, astfel de percheziții ar fi avut loc la unul din concertele lui

Unul din spectacolele sale a fost oprit de mascați. Acesta concerta într-un club din Bihor, unde polițiștii au descoperit mai multe nereguli cu privire la acea discotecă, fiind amendați organizatorii acelui eveniment.

Mai mult decât atât, s-a descoperit că membrii formației lui Tzancă nu aveau carte de muncă, aceștia fiind plătiți ”la negru”, fapt pentru care manelistul s-a ales cu o amendă de 200.000 de lei.