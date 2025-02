Manelistul “Gicuţă din Apărători” şi-a primit pedeapsa după ce şi-a încuiat iubita în portbagaj şi a dat foc maşinii. Cât va sta după gratii

Manelistul “Gicuţă din Apărători” şi-a aflat pedeapsa, la doi ani după ce a încercat să-şi omoare iubita, închizând-o în portbagajul maşinii şi dându-i foc. Pe numele său real Gheorghiţă Sava, acesta va sta ani buni după gratii.

“Gicuţă din Apărători” a incendiat maşina în zona Trapezului, din sectorul 3

Faptele s-au petrecut în data de 3 februarie 2023, . După o ceartă cu iubita, acesta s-a enervat şi a închis-o pe aceasta în portbagaj, conducând până în zona Trapezului, din sectorul 3 al Capitalei.

Acolo bărbatul s-a oprit într-un loc viran, pe Drumul Lunca cetăţii, unde a şi incendiat maşina, cu femeia aflată în continuare în portbagaj. Totuşi, femeia a reuşit să sune la 112 încă de pe drum, înainte ca “Gicuţă din Apărători” să îi dea foc.

Iubita lui “Gicuţă din Apărători” a apucat să sune la 112

“Aveam pe linie deja dispecerul de la Rutieră şi pe cel care se ocupă de acest sector, ca să avem cu toţii informaţiile în timp real. Nu era timp de pierdut! (…) maşina era în mers, aşa că am început să o urmărim pe traseu. Colegii din teren au pornit imediat pe urmele lor.

Între timp:…. ‘Haideţi, veniţi, vă rog! A oprit maşina şi mi-e frică să nu vină şi să mă vadă cu telefonul, că o să mă omoare’ .

Au fost cele mai răvăşitoare cuvinte pe care le-am auzit vreodată! După asta a închis… Am crezut atunci că o se întâmple o tragedie”, a povestit operatorul de la 112 desfăşurarea faptelor.

Ulterior, femeia sechestrată în porbagaj a revenit cu un apel la 112, strigând disperată că , însă, spre norocul lui, tot atunci au sosit şi agenţii, care au salvat-o.

Gicuţă din Apărători a fost prins la 10 minute după ce şi-a incendiat maşina

Între timp, “Gicuţă din Apărători” se ascunsese în apropierea unei benzinării de pe Drumul Lunca Dochiei. “Imaginea era ca dintr-un film de groază… maşina era incendiată la interior, iar din portbagaj se auzeau ţipetele disperate ale femeii! I-am strigat şi eu la rândul meu ‘POLIŢIA!!’, ca să ştie că am venit să o salvăm. Nici nu ştiu cum am deschis şi cum am scos-o de-acolo, era foarte speriată, dar coerentă, era curajoasă!”, a povestit şi unul dintre salvatori.

După zece minute a fost prins şi făptaşul, iar acum, la doi ani de la groaznicele evenimente, el şi-a aflat sentinţa. “Gicuţă din Apărători” va sta 14 ani şi patru luni în închisoare.