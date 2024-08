Manevra greșită a unui șofer de TIR l-a costat viața pe un tânăr de 31 de ani. „Olecuţă aşa încoa’ şi am scăpat volanul”

Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața miercuri dimineață, în apropierea localității Mureșenii Bârgăului, când autoutilitara pe care o conducea a fost lovită violent de un TIR.

Șofer mort din cauza unei manevre greșite

În incident a fost implicat și un al doilea camion. Șoferii acestuia și al TIR-ului nu au suferit răni grave. Coliziunea s-a petrecut pe DN 17, în județul Bistrița-Năsăud, scrie Observator.

„Curba asta, am scăpat volanul. M-o luat olecuţă aşa încoa’ şi am scăpat volanul în tirul acela şi n-am putut să-l mai îndrept şi am venit întrânsu. M-am coborât, dar n-am putut să-l salvez”, a relatat pentru Observator unul dintre șoferii implicați, care a supraviețuit fără răni serioase.

„I-o scăpat volanul din mână şi asta a fost. m a lovit în oglindă, după aia a luat de a rândul tot. Eu în spate n-am văzut că n-am mai avut oglindă, m-am oprit imediat. O dat Dumnezeu am avut zile”, a mai spus celălalt șofer implicat.

Cum a avut loc accidentul mortal

Un camion condus de un bărbat de 46 de ani din județul Iași, deplasându-se din direcția Vatra Dornei spre Bistrița,

„La locul tragediei au ajuns mai multe echipaje, iar circulaţia a fost blocată temporar. “Am ajuns la faţa locului pe DN17, am acţionat pentru salvarea şi descarcerarea unei victime surprinse în accident într o autoutilitară.

Din păcate, acesta a fost. prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, celelalte două victime sunt conşiente, cooperante. Persoana era încarcerată, blocată, sub camion, am descarcerat aproximativ o jumătate de oră”, declară Constantin Crăcană, şeful de intervenţie ISU Bistrița-Năsăud.

După impact, camionul a ricoșat și s-a izbit de o autoutilitară condusă de un bărbat de 31 de ani din Brașov. Mai multe echipaje de intervenție au sosit la locul accidentului, iar traficul a fost blocat temporar, mai precizat sursa citată.

Șoferii celor două camioane au fost supuși testelor cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat că nu consumaseră alcool. Poliția continuă investigațiile în acest caz și a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.