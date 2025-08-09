Manevră periculoasă urmată de un accident pe A1. Un șofer a întors brusc mașina și a blocat drumul

Un șofer în vârstă de 64 de ani din Capitală a întors brusc mașina pe A1. Acesta nu doar că a blocat drumul, dar a intrat în coliziune și cu un alt vehicul care circula regulamentar.

ADVERTISEMENT

Cum s-a produs incidentul de pe A1 și de ce șoferul a întors brusc mașina

Întregul incident s-a produs la kilometrul 104 de pe Autostrada A1 sâmbătă dimineață. O informare în acest sens a venit din partea polițiștilor Biroului Autostrăzi A1 București – Râmnicu Vâlcea.

Conform sursei citate, șoferul în vârstă de 64 de ani a ajuns cu mașina perpendicular pe axul drumului. Practic acesta a blocat circulația, ceea ce a dus la .

ADVERTISEMENT

Acesta circula regulamentar și era condus de un bărbat de 35 de ani din Pitești. Din fericire, niciunul dintre șoferi nu a fost rănit. Pe de altă parte, ambele vehicule au fost variate.

Ce amendă a primit șoferul vinovat

Manevra făcută de șofer a fost una cât se poate de riscantă. Iar pentru gestul său, acesta a fost amendat cu nu mai puțin de 1.822 de lei. De asemenea, șoferul a rămas și fără permis pentru 150 de zile.

ADVERTISEMENT

Polițiștii au decis să îi suspende dreptul de a conduce timp de 120 de zile pentru manevra ilegală. La acestea s-au mai adăugat alte 30 de zile suplimentare în contextul în care incidentul s-a soldat cu un accident.

ADVERTISEMENT

Un detaliu important de menționat este faptul că legea nu permite reducerea perioadei de suspendare în astfel de cazuri. Astfel, șoferul nu se va mai urca la volan o bună perioadă de timp.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj a transmis Poliția Rutieră

Având în vedere cele întâmplate, Poliția Rutieră a ținut să le reamintească șoferilor regulile de circulație esențiale. Întoarcerea pe autostradă este una dintre cele mai periculoase manevre și abateri și de altfel este și interzisă.

De asemenea, în unele cazuri aceasta poate duce accidente mortale. În acest sens, și să circule atent pe orice tronson de drum, astfel încât să evite accidentele grave.