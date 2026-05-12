Mania lui Cristiano Ronaldo, prin ochii lui Laurențiu Reghecampf: „Ajunge, omule!”

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a prefațat marele derby din Arabia Saudită dintre Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), și Al-Hilal, una dintre fostele formații ale antrenorului român, și cu această ocazie a exprimat un punct de vedere ferm vizavi de situația starului portughez. În cazul în care se impune în acest meci contra marii rivale din Riyadh, Al-Nassr își adjudecă în mod matematic titlul de campioană în acest sezon.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre Cristiano Ronaldo

Ar fi prima astfel de performanță realizată de Ronaldo de când a ajuns în Arabia Saudită. De partea cealaltă, bineînțeles că această chestiune ar constitui o pată destul de mare pe CV-ul lui Simone Inzaghi, aflat la primul său sezon pe banca lui Al-Hilal. La acest aspect s-a referit în mod special și Reghecampf cu ocazia analizei sale. De asemenea, antrenorul român, în prezent la Al-Hilal Omdurman, club din Sudan, a vorbit și despre Jorge Jesus, tehnicianul portughez de la Al-Nassr.

Chiar dacă lupta pentru titlu pare pierdută de fosta sa echipă, chiar și în cazul unei victorii în derby, întrucât au mai rămas de disputat doar trei meciuri în acest campionat din perspectiva lui Al-Hilal, iar Al-Nassr are în prezent un avans de cinci puncte în fruntea clasamentului, Laurențiu Reghecampf se așteaptă la o victorie a formației lui Inzaghi în acest meci, anticipând un soi de tresărire de orgoliu din partea jucătorilor în contextul dat.

Cum a prefațat Laurențiu Reghecampf derby-ul din Arabia Saudită dintre Al-Nassr și Al-Hilal

, „Reghe” este de părere că lusitanul nu ar mai trebui să fie atât de mult interesant de doborârea anumitor recorduri la nivel individual, întrucât este clar că el a reușit deja să intre în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. „Din punctul meu de vedere, este foarte bine pentru orice echipă să continue cu același antrenor pentru a avea stabilitate. Inzaghi este un antrenor mare și are amprenta lui, dar la Al-Hilal, dacă nu ești mereu campion, lucrurile devin foarte grele pentru orice tehnician, indiferent de nume.

Jorge Jesus este un antrenor foarte mare, cu o vastă experiență și o puternică mentalitate de învingător. Nu este deloc ciudat că Al-Nassr arată acest nivel puternic sub conducerea sa. Jucătorii lui Al-Hilal vor intra în derby-ul cu Al-Nassr cu o energie și un entuziasm mai mari și mă aștept să câștige acest meci important pentru a aduce bucurie fanilor.

Mesajul meu pentru Ronaldo este: ‘Ajunge, omule, cu doborârea recordurilor!’. Toți jucătorii din lume trebuie să respecte acest nivel uimitor pe care îl arată la această vârstă. Este un jucător uriaș și o legendă vie care nu mai are nevoie de niciun comentariu, dovedește zilnic că este excepțional în istoria fotbalului”, , citat de jurnaliștii de limbă arabă de la