Manifestaţii în zeci de oraşe din Rusia. Oamenii protestează împotriva războiului. Peste o mie de oameni au fost arestați 

A fost o zi grea în Rusia, o zi în care oamenii s-au încumetat să iasă afară pe stradă și să protesteze împotriva războiului. Nu s-a terminat deloc bine pentru mulți dintre ei.

Mai bine de o mie de persoane care au participat în aproximativ 30 de oraşe din Rusia la proteste faţă de intervenţia militară a ruşilor în Ucraina au fost arestate.

Una dintre organizațiile care au raportat mitingurile a transmis că l-au bătut cu bastoanele pe unul dintre manifestanţi la protestul desfășurat în Ekaterinburg.

The brave people of Moscow taking to the streets to demand “No War”. They do this knowing that in the last 11 days over 9000 people have been arrested at these protest yet they keep going.

It is the most important things civilians can do.

— Ben (@Stockso_)