Manipulare în campanie: imaginile cu Ciprian Ciucu și o „misterioasă brunetă”. BEC refuză să intervină în scandalul viral

Consiliera fotografiată recent alături de Ciprian Ciucu a sesizat BEC, solicitând înlăturarea din mediul online a materialelor considerate jignitoare și manipulatoare. Biroul Electoral Central a respins cererea, motivând că nu este un material politic sau electoral.

Poate BEC interveni într-un scandal ”de viață privată” atunci când afectează imaginea și șansele unuia dintre candidați?

Mai sunt câteva zile de campanie pentru Primăria Generală, iar lupta se desfășoară cu armele pe masă. Recent, platformele de social-media au explodat cu imagini în care Ciprian Ciucu era însoțit de o brunetă misterioasă, despre care se spunea că ar avea o relație cu liberalul. Fără să fie prezentată vreo dovadă în acest sens, Ciucu era acuzat că ar avea o viață paralelă. Imaginile au fost distribuite masiv pe platformele sociale și au fost preluate și de unele redacții.

Andreea Dancu, consiliera primarului sectorului 6, care apare în imaginile cu pricina, s-a adresat Biroului Electoral de Circumscripție a Municipiului București, solicitând eliminarea din mediul online a articolelor și filmărilor care o prezentau drept parteneră a candidatului a alegerile din 7 decembrie. Femeia a reclamat faptul că materialele distribuite pentru a-i distruge imaginea lui Ciucu o afectează și pe ea în mod direct.

La alegerile prezidențiale din mai 2025, BEC a răspuns la câteva mii de sesizări referitoare la materiale publicitare online neconforme sau conținut ilegal. Multe dintre ele au fost admise, iar BEC a transmis decizia marilor platforme de social-media, care au suspendat sute de conturi. În cazul de față, BEC a decis să respingă sesizarea Andreei Dancu, angajată a Primăriei Sectorului 6 la biroul de presă.

Imaginile cu Ciprian Ciucu și consiliera lui ar fi fost ”falsificate”

Femeia s-a adresat Tribunalului București, contestând , însă nici aici nu a avut succes. În primă instanță, magistrații i-au respins cererea, motivând că decizia BEC a fost corectă, pentru că materialele video ”nu au conținut electoral” și nu fac obiectul activității Biroului. Reclamanta mai are la dispoziție varianta apelului.

, femeia dezvăluise că ”se află (de mai mulți ani, n.r.) într-o relație profesională cu candidatul Ciprian Ciucu” și că ”au fost surprinși coborând din autoturism în momentul în care mergeau spre postul de televiziune Antena 3”. Mai mult, femeia arată că ”mass media a așezat în așa fel imaginea încât părea că domnul Ciucu o ține de mână pe reclamantă”.

”Au creat ideea că se țineau de mână”

Ofițerul de presă a lui Ciprian Ciucu a mai declarat că imaginile prezentate în mediul online au fost prelucrate în așa fel încât să pară că ar avea o relație cu candidatul la alegerile locale parțiale.

”Au luat de pe contul de profil al reclamantei o fotografie care o prezenta într-o rochie albă apoi au luat de pe contul domnului Ciprian Ciucu dintr-o activitate electorală, au pus filmarea din care s-a creeat ideea că aceştia se ţineau de mână având sloganul senzaţional Ciprian Ciucu are o relaţia intimă cu Andreea Dancu”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

De ce a respins Tribunalul București contestația femeii

Femeia consideră că este vorba despre ”o contextualizare a vieții personale pe care o transformă într-o armă de atac împotriva lui Ciprian Ciucu”.

În instanță a fost prezent și un reprezentant al Ministerului Public, iar acesta a arătat că reclamanta nu este candidată și că aceasta face referire la viața privată, care nu are legătură cu activitatea Biroului Electoral Central. Drept urmare, aceasta ar trebui să se adreseze instanțelor civile.

”În acest context, Tribunalul mai reţine că Biroul electoral are o competenţă legată, circumscrisă domeniului strict al campaniei electorale şi al activității competitorilor electorali şi nicidecum o competenţă de a cenzura orice material online în care se face referire la un candidat în măsura în care acest material nu este unul cu un caracter publicitar politic”, au motivat și judecătorii în respingerea cererii formulată de consiliera lui Ciprian Ciucu.