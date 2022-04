Manu de la Mireasa, acuzat că și-a bătut fosta iubită gravidă. Răspunsul halucinant: „Nu înseamnă că bați o femeie dacă dai o palmă”

Fosta iubită a lui Manu de la Mireasa a făcut declarații șocante despre concurent. Aceasta l-a acuzat că a bătut-o când era însărcinată.

Acuzații extrem de grave la adresa lui Manu: „Am fost bătută de el”

a fost acuzat de fosta sa parteneră de viață că a bătut-o. Aceasta a explicat că era gravidă atunci când s-a întâmplat totul și chiar a fost și înșelată.

ADVERTISEMENT

Conform ei, Manu este cea mai mare dezamăgire din viața sa, bărbatul cu care își dorea o familie, dar acesta nu s-a comportat deloc cum și-ar fi dorit, motiv pentru care l-a părăsit. În aprilie, concurentul de la Mireasa ar fi devenit interesat de o relație cu copilul său din fosta relație.

”Mi-am dorit o familie cu el, nu aș fi plecat. Când eram însărcinată în două luni, m-a înșelat. Ne-am despărțit ultima dată în februarie, când am fost bătută de el. Atunci am plecat la mama. L-am conctactat telefonic în aprilie și atunci a devenit interesat de copil. (…)

ADVERTISEMENT

E doar un bărbat agresiv, este cea mai mare dezamăgire din viața mea. Am un mesaj și pentru fetele din casă: să știți că nicio femeie însărcinată nu pleacă de lângă tatăl copilului”, a explicat fosta iubită a lui Manu.

Care a fost replica lui Manu. Cum s-a apărat concurentul: „Nu înseamnă că bați o femeie dacă dai o palmă”

Concurentul de la s-a apărat și a spus că o bătaie nu înseamnă o singură palmă dată, lăsând să se înțelegă că asta s-ar fi petrecut între el și mama copilului său.

ADVERTISEMENT

De altfel, Manu a spus că a recunoscut această faptă din trecut încă de la intrarea în competiție și nu s-a ferit să vorbească despre acest subiect.

„O singură dată nu am fost cu ea. Nu am bătut-o, nu înseamnă că bați o femeie dacă dai o palmă. Am și recunoscut când am venit aici.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, s-a întâmplat. Recunosc. Nu e bătaie, ca atunci când bați pe cineva ca pe un bărbat”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Concurentul a mai spus că fosta sa iubită l-a amenințat că va face asemenea acuzații dacă nu va pleca din emisiune.