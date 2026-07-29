Manuel Neuer își anunță retragerea! Când va spune stop carierei: „Totul pare să indice clar”

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Manuel Neuer este un nume uriaș în fotbal, mai ales în ultimele două decenii. Portarul de 40 de ani de la Bayern Munchen s-a decis când va pune capăt glorioasei sale cariere de fotbalist. Anunțul făcut de fostul câștigător al Cupei Mondiale în 2014.

Manuel Neuer a spus când se retrage din fotbal

Manuel Neuer a participat în vara acestui an la CM 2026 alături de naționala Germaniei, cu care Uriașul jucător, care și-a prelungit în primăvara acestui an contractul cu Bayern Munchen , a vorbit recent despre momentul retragerii. El a declarat că acest sezon va fi ultimul din cariera sa.

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„Nu joc meciurile astea ca să spun: «Acesta este ultimul meu meci» – indiferent dacă am fost sau nu pentru ultima oară într-un stadion sau altul. Dar totul pare să indice clar că o să mă retrag! Poate că m-aș fi retras în 85% din cazuri, dar în această echipă și alături de staff și de echipa de antrenori este pur și simplu o plăcere.

Avem întotdeauna șansa de a lupta pentru toate titlurile. Suntem pe deplin la înălțime cu echipa. De aceea, această echipă, jucătorii și structura pe care o avem în club se numără printre cele 15% de cazuri în care mi-am spus: trebuie neapărat să continui. Pur și simplu este o plăcere. Fac asta pentru mine personal, pentru că sunt întotdeauna în măsură să ajut echipa – și beneficiez de sprijinul familiei și al prietenilor mei”, a declarat fotbalistul multiplu campion al Germaniei, citat de

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Palmaresul fabulos al lui Manuel Neuer

Manuel Neuer a avut grijă ca numele său să rămână relevant mult timp după ce se va retrage. El a semnat cu Bayern în 2011, fiind achiziționat cu 30 de milioane de euro de la Schalke. De atunci, cariera sa a însemnat câștigarea constantă de trofee: două UEFA Champions League (2013 și 2020), 13 titluri în Bundesliga, 5 Cupe, 7 Supercupe ale Germaniei, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor.

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