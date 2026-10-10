Manuel Neuer, gafă de începător în Augsburg – Bayern! Gol uluitor primit după doar 5 secunde! Video

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(40 de ani) a comis sâmbătă una dintre cele mai mari gafe din cariera sa, în meciul Augsburg – Bayern Munchen, disputat în cadrul etapei cu numărul 5 din După doar 5 secunde de joc, marele internațional german le-a dat practic mingea adversarilor, în condițiile în care era ieșit mult din poartă, iar aceștia au profitat de ocazie și au marcat.

Manuel Neuer, gafă de necrezut în Augsburg – Bayern Munchen

Mai exact, cei de la Bayern au început partida de la mijlocul terenului și au pasat imediat mingea spre propriul goalkeeper, aflat în acele momente la circa 20 de metri de buturile proprii. Acesta a înaintat puțin și, deși se afla sub presiunea unui adversar, a încercat, în stilul caracteristic de altfel, o pasă complicată, cu lob.

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Balonul a fost interceptat de către Robin Fellhauer, cel care astfel a scăpat cu poarta rămasă goală și nu a avut deci de îndeplinit decât o simplă formalitate în a marcat și a deschide scorul după doar 5 secunde de joc. În minutul 51, oaspeții au marcat prin Luis Diaz, dar apoi reușita a fost anulată la intervenția VAR pentru offside. În minutul 55, Saibari a egalat până la urmă pentru Bayern, dar ulterior, în minutul 64, Ribeiro a făcut 2-1 pentru gazde, tot după o eroare a lui Neuer, mai exact un șut respins în față de portarul german.

MANUEL NEUER WITH AN INCREDIBLE BLUNDER IN THE VERY FIRST SECONDS! https://t.co/IMZsr0zF0Q — Goals Xtra (@GoalsXtra)

🚨 Rodrigo Ribeiro scores. Another mistake by Neuer. 🇩🇪 Augsburg 2-1 Bayern Münich https://t.co/6HT0QJTWpe — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Bayern Munchen nu a obținut în cele din urmă decât un egal pe terenul lui Augsburg

În cele din urmă însă, Bayern Munchen a reușit să egaleze din nou pe final de meci, mai exact în minutul 80, grație golului marcat de Brown. Nu s-a mai înscris până la final, astfel încât partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Astfel, gigantul bavarez a pierdut două puncte importante în cursa cu Borussia Dortmund pentru titlul de campioană în acest sezon de Bundesliga.

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Vincent Kompany a abordat acest meci cu un sistem de joc de tip 4-2-3-1, cu Manuel Neuer în poartă și Stanisic, Upamecano, Tah și Davies pe linia de fund. La mijloc titulari au fost Kimmich și Pavlovic, iar în spatele atacantului Harry Kane au jucat de la început Olise, Saibari și Diaz. Pe parcurs au mai intrat pe teren la bavarezi Brown, Gnabry, Bischof și Karl.