Manuel Neuer, gafă incredibilă în secunda 40 la Bayern – Real Madrid! Lunin a greșit și el fatal 5 minute mai târziu. Video

Manuel Neuer (40 de ani) a fost protagonistul unui moment văzut extrem de rar pe un stadion de fotbal la un asemenea nivel. După doar aproximativ 40 de secunde trecute de la fluierul de start al meciului Bayern Munchen – Real Madrid, disputat miercuri seară în returul sferturilor de finală din Champions League, portarul german a comis o eroare „de curtea școlii”.

Manuel Neuer, gafă incredibilă în Bayern Munchen – Real Madrid

Goalkeeper-ul bavarezilor a primit o pasă de la un coechipier. Nepresat de vreun adversar, a încercat să joace la firul ierbii, în stilul său caracteristic, cu un alt coleg. Doar că a greșit o pasă aparent foarte simplă, fiind destul de mult ieșit din poartă. Mingea a ajuns la Arda Guler (21 de ani), iar internaționalul turc nu avea cum să rateze o astfel de oportunitate. El nu a stat pe gânduri și a marcat cu piciorul stâng în poarta rămasă goală, cu o execuție simplă de la circa 30 de metri.

Na vez do Real, o Neuer vira o Muralha kkkkkkkkkkkkkk que falha bizarra! Inacreditável. O Real abre o placar na Alemanha com menos de 1 minuto de jogo. — PES MIL GRAU (@Pesgrau)

După doar 5 minute, a comis-o și celălalt portar, Lunin

După doar 5 minute, Bayern Munchen a reușit să egaleze. Pavlovic a punctat după o fază fixă, tot ca urmare a unei erori de portar, comise de această dată, în mod evident, de Lunin. Astfel, scorul meciului de pe „Allianz Arena” a ajuns la 1-1, respectiv 3-2 la general pentru nemți. În turul de săptămâna trecută de pe „Santiago Bernabeu”, bavarezii au câștigat cu scorul de 2-1, grație golurilor marcate de Luis Diaz în minutul 41 și Harry Kane în minutul 46. Pentru madrileni atunci a punctat Kylian Mbappe în minutul 74.

🚨🌍 Aleksandar Pavlovic Bayern Munich 1-1 Real Madrid. Follow for every goal as soon as they go in. — Footy Flix (@FootyFlixx)

Miercuri seară de la ora României 22:00 s-a mai jucat încă un meci din returul sferturilor de finală din actuala ediție de Champions League. În turul de la Lisabona, „tunarii” s-au impus cu scorul de 1-0, grație unui gol marcat de Kai Havertz în minutul 90+1. Marți seară, Atletico Madrid și Paris Saint-Germain și-au asigurat biletele pentru semifinale.

Echipa antrenată de Diego Simeone a trecut de FC Barcelona, în vreme ce formația lui Luis Enrique a dispus de Liverpool. În penultimul act, Atletico se va duela cu învingătoarea dintre Arsenal și Sporting, în vreme ce PSG, deținătoarea trofeului, va da peste echipa calificată din dubla Bayern Munchen – Real Madrid.