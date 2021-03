Manuel Neuer l-a remarcat pe Niță: ”Portarul a avut intervenții bune!” Ce a spus Joachim Low

Portarul echipei naționale a Germaniei, Manuel Neuer, l-a remarcat pe omologul din reprezentativa României, Florin Niță, care a făcut o partidă foarte bună pe Arena Națională.

”Tricolorii” au fost învinși de nemți, scor 0-1, într-o partidă controlată autoritar de oaspeți și în care doar paradele de excepție ale lui Niță au făcut ca scorul să nu ia proporții.

De altfel, goalkeeperul de la Sparta Praga a și primit cea mai mare notă din partea FANATIK, el fiind urmașul de drept al lui Ciprian Tătărușanu în formația noastră.

Florin Niță, remarcatul lui Manuel Neuer

”Ar fi trebuit să înscriem al doilea gol, pentru că astfel nu am fi fost în pericol să pierdem două puncte. Ne-au lipsit isteţimea, poate puţină voinţă în careu. Însă portarul lor a avut câteva intervenţii bune. Felicitări”, a declarat Manuel Neuer la finalul întâlnirii, remarcându-l pe Florin Niță.

La rândul său, selecționerul Germaniei, Joachim Low, a lăudat calitatea fotbaliștilot români: ”România este tehnic mai bună decât Islanda, şi în atac. Noi am câştigat mult mingea, am avut faze bune, dar trebuie să criticăm felul în care ne-am folosit ocaziile. Am fi putut să ne facem misiunea mult mai uşoară înscriind al doilea gol.

Am ales să fac schimbări târziu pentru că aveam jocul total sub control şi nu prea i-am permis României să aibă oportunităţi. Noi ne-am creat câteva, astfel că am fost bine aşezaţi şi nu era nevoie să facem schimbări”.

Nemții, nemulțumiți că nu au închis meciul mai repede

Mijlocașul Joshua Kimmich a criticat lipsa de eficacitate a echipei sale, care ar fi putut pierde două puncte importante în finalul partidei: ”Cred că am fi putut să ne facem treaba mai uşoară. În minutul 90, adversarii ar fi putut egala.

Am avut câteva ocazii, dar nu am găsit poziţiile bune. Am controlat jocul, dar nu am reuşit să tranşăm situaţia dincolo de orice îndoială. Pentru mine nu a fost uşor în această seară, am fost marcat foarte strâns, dar nu cred că ar fi avut sens ca eu să părăsesc zona pe care o ocupam”.

”Cel mai important este că am obţinut cele trei puncte. Am avut multe contraatacuri în repriza a doua, dar nu am reuşit să marcăm încă o dată şi ne-am făcut singuri treaba dificilă”, a spus și atacantul Serge Gnabry.

