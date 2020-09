Manuela de la Puterea Dragostei ajunge sub bisturiu: ”Sunt convinsă că totul va fi perfect, dar tot am emoții”

Manuela de la Puterea Dragostei a ajuns sub bisturiu. Apetisanta brunetă ajunsese la concluzia că decolteul ei ar putea arăta mai bine, așa că s-a hotărât să se dea pe mâna chirurgului estetician pentru ajustări. Operația este programată pentru sfârșitul acestei luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta Miss Alba intenționează să facă schimbări considerabile, de 400ml fiecare. ”Sunt foarte fericită pentru că, recent, m-am mutat în București și viața mea a luat o întorsătură, s-au schimbat multe lucruri în bine. Am un prieten foarte bun, doctor estetician, Pascal Dameh, care o să îmi facă o serie de proceduri și o să încep cu cele non invazive, botox în frunte și altele. Spre sfârșitul lunii urmează silicoanele! O să îmi pun silicoane!”, a declarat ea pentru wowbiz.ro.

Acestea nu sunt singurele îmbunătăți pe care focoasa brunetă le are în plan. Ea a mai declarat că întenționează să apeleze și la o procedură de corectare a nasului: „Îmi voi face și nasul, tot atunci, iar apoi voi putea spune că totul este perfect”, a spus ea pentru sursa mai sus citată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Manuela are emoții la gândul celor două proceduri și este nerăbdătoare să vadă rezultatele

Manuela recunoaște că are emoții, dar este nerăbdătoare să vadă pe pielea ei rezultatele celor două proceduri la care urmează să fie supusă.

”Abia aștept să văd cum îmi stă cu silicoane și cu nasul operat, corectat. Oricum, sunt convinsă că va fi totul perfect, dar tot am emoții când vine vorba de operația de la sfârșitul lunii” , declară ea pentru aceeași sursă.

ADVERTISEMENT

Manuela de la Puterea Dragostei, implicată într-un scandal de proporții.

Frumoasa brunetă s-a aflat într-o ipostază nu foarte plăcută în luna iulie când a avut o dispută destul de serioasă cu Loredana Chivu. Cele două aproape că s-au luat la bătaie, într-un club pe litoral, iscând un scandal de proporții.

Vedeta a explicat debutul scandalului :„Loredana Chivu a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea pe un live de-al Andreei Oprică, lucru care, evident, nu s-a întâmplat, nu am nimic cu ea. Era la două mese distanță de noi, a venit glonț la mine și m-a întrebat ce am cu ea. Credeam că glumește, prima oară, dup-aia m-am gândit că vrea să facă un scandal aiurea.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„M-am ridicat de la masă și acolo , în club, am avut o dispută. Nu am apucat să ne batem, nu s-a ajuns până acolo, că au apărut bodyguarzii, dar nici nu mai era mult. Adică nu am apucat să punem vreuna mâna pe cealaltă, dar am avut un schimb de replici pe care nu pot să îl reproduc”, a continuat ea.

ADVERTISEMENT