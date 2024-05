Mara Bănică a dat în judecată familia lui Iancu Sterp, finalistul Survivor România 2024: „Să fiți siguri”. Cine ar putea schimba deznodământul procesului: „Am crescut la ei în casă”

Zilele trecute, un scandal uriaș a izbucnit între familia Sterp și Mara Bănică. Jurnalista i-a acuzat pe cei din familia lui Iancu, finalistul Survivor România 2024, că de-a lungul timpului au umilit, bătut și nu i-au plătit pe cei care au lucrat ca ciobani, iar lucrurile nu au rămas la acest nivel. După ce mama și frații Războinicului au reacționat, jurnalista a anunțat că i-a dat în judecată.

Mara Bănică mută scandalul cu familia Sterp în sala de judecată

După ce mama Geta a fost la Cătălin Măruță și a făcut declarații controversate, dar scandalul s-a rostogolit ca un bulgăre. În subiect a intervenit și Mara Bănică, care nu doar că a făcut publică o conversație în care Daniela Iliescu s-ar fi plâns de relația pe care o are cu soacra, dar i-a și acuzat pe cei din familia Sterp pentru violență asupra ciobanilor pe care i-au avut de-a lungul anilor.

Afirmațiile nu au rămas fără răspuns și chiar pentru FANATIK.RO, . Furioasă, mama fraților Sterp a susținut că jurnalista minte și că au și dovezi cu care să demonstreze acest lucru.

Mara Bănică: „Nu subestima memoria nimănui”

Primul pas spre sala de judecată l-a făcut, însă, chiar Mara Bănică, care a anunțat familia Sterp că a mers în instanță, atât pentru declarațiile publice, cât și pentru mesajele amenințătoare pe care le-ar fi primit în privat.

„Când recunoști că ai bătut un om, dar a fost acum 10 ani și ‘nu se pune’, când califici oamenii în ‘țigani’ și restul lumii, nu subestima memoria nimănui. Faptele noastre, bune sau rele, se întorc că un bumerang în viață. Te bați cu propriile vorbe.

Va rog cu ocazia asta, pe toată familia, că sunteți vreo 4-5, habar nu aveam, să nu mi mai trimiteți mesaje private cu înjurături. Beți un ceai de tei și evitați internetul la nervi. Și da, ne vedem în instanța.

Eu una să fiți siguri că v-am acționat astăzi în judecată pentru toate grozăviile pe care mi le ați trimis în privat sau le-ați declarat în presă”, este mesajul transmis de Mara Bănică pentru familia Sterp.

Pe ce se bazează Mara Bănică în războiul cu familia Sterp

Mara Bănică și-a însoțit postarea și un clip video dintr-o ediție Acces Direct difuzată în urmă cu patru ani. Atunci un tânăr a mers în emisiune și a declarat că a fost bătut de cei din familia Sterp și nu și-a primit banii pentru munca prestată.

Despre acesta, mama Geta și Getuța au spus că a fost plătit cu 700 de euro, mărturie pe care tânărul i-ar fi făcut-o lui Iancu. În schimb, în aceeași apariție, Culiță Sterp, susținut de tatăl său, a susținut că a lovit, într-adevăr, un alt băiat, dar că a trecut mult timp de atunci.

„Tata știe mai bine. Dacă eu am pus mâna pe el, poate să spună el. Asta a fost acum 10 ani (n.r a lovit ciobanul), despre cine vorbim noi, despre celălalt”, a spus atunci artistul.

„Domnule Sterp, vreau să vă spun și eu ceva, că v-am ascultat discursul. Vreau să vă rog, că dumneavoastră, ca viitor artist sau artist, mă rog, dacă vreți să faceți o carieră lungă…. Nu mai definiți oamenii în funcție de ceea ce ei sunt ca etnie. Nu contează că omul e țigan, că e maghiar, că dumneavoastră puteți cânta la absolut orice fel de etnie. E pentru viitorul dumneavoastră”, este replica pe care Mara Bănică i-a dat-o lui Culiță Sterp.

Martorul cheie în proces adus de Getuța?

Cu o zi înainte ca Mara Bănică să facă anunțul, Getuța Sterp un clip video dedicat subiectului. Sora lui Culiță a mărturisit că Beni, tânărul de care familia are acum grijă, ar fi fost chemat la rândul său la Acces Direct, pentru a-i defăima în schimbul banilor.

„L-a defăimat foarte mult pe Iancu și pe noi ca familie spunând niște acuzații. Nici nu pot să descriu în cuvinte ce a spus acea femeie acolo. (…) Și stând acum în casă cu Beni, la mama, îmi zice Beni, ‘Geta, păi și pe mine m-au contactat ăștia de la Acces Direct în urmă cu câțiva ani când am plecat de la voi’”, a spus Geta Sterp despre acuzațiile făcute de Mara Bănică.

„Mint ei”

Iar băiatul a povestit cum s-ar fi întâmplat lucrurile. „Eu în urmă cu doi ani am fost contactat de cei de la Acces Direct, că-mi dă o sumă de 250 de milioane (n.r lei vechi). M-au sunat. Mi-au dat mesaj, dar nu mai am contul, l-am pierdut, să mă duc cu mama mea în platou. Ca să mint de voi că m-ați chinuit. Mint ei că a-ți făcut cu ciobanii. Asta nu e adevărat nimica.

Vă zic eu, care am crescut la ei în casă. Eu aicea sunt ca în rai. Am mâncare caldă, am tot aici. Am tot ce n-am visat. Le-am zis, ‘Nu vin nici pentru o avere întreagă. Și ca să vin, banii mi-i dai o dată, mi se duc. Dar după aceea cu oamenii ăștia, omenia mea unde a fost?’. Eu aici am tot ce vreau, confort”.

Getuța Sterp a intervenit și a declarat că este dată peste cap de scandalul cu Mara Bănică. În plus, în secțiunea de comentarii a adus în discuție și mesajele Danielei Sterp cu o urmăritoare, despre care consideră că sunt adevărate.

„Pe mine mă doare capul. M-a luat cu durere de cap. Îmi explodează. Cum e posibil așa ceva? Exact la fel au făcut cei de la Acces Direct cu băiatul ăla care a apărut la televizor și a zis că noi nu l-am plătit. Drept dovadă că Iancu are și filmare cu băiatul respectiv. (…) Noi avem dovadă pe Beni și au zis că cei din familia lui încă au mesaje când i-ați scris că le dați sute de milioane ca să mintă de noi”, a completat Getuța Sterp.