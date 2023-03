Mara Bănică a primit țeapă de la un muncitor. Câți bani i-a luat bărbatul fără să-și facă treaba

Mara Bănică a trecut, de curând, printr-o întâmplare care a supărat-o extrem de tare. Jurnalista a mărturisit că a luat o țeapă de la un muncitor pe care l-a angajat să-i renoveze casa. Bărbatul, însă, i-a luat banii și treaba a lăsat-o neterminată.

Mara Bănică, țepuită de un muncitor

Mara Bănică a povestit pățania, invitată fiind într-o emisiune TV și după ce a revenit dintr-o minivacanță din Statele Unite ale Americii. Fosta participantă de la competiția ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” a mărturisit și că și-a achiziționat o locuință mai spațioasă, care are nevoie de renovări. Iar pentru asta a căutat un muncitor, însă nu a fost prea inspirată când l-a ales.

Jurnalista a precizat că bărbatul a lăsat-o cu ochii în soare. Nu și-a făcut treaba pentru care a fost solicitat și a plecat din locuința sa cu mai multe instrumente, dar și cu o sumă importantă de bani. Nu una foarte mare pentru situația financiară a Marei Bănică, dar ea pune preț pe ceea ce a agonisit de-a lungul vieții.

Mai exact, muncitorul în cauză a plecat din locuința vedetei, nou achiziționată, cu suma de 1600 de lei. Drept urmare, Mara Bănică a ținut să-i transmită bărbatului, în direct ”La Măruță” să-i înapoieze banii, căci ”nu i-ar prinde rău”.

”Îți spun pe ce am cheltuit banii. Eu am proiecte și ne-am cumpărat o casă mai mare, ne-am înmulțit acum și am o casă mai mare. Îi salut pe muncitorii de la mine, au turnat șapa sâmbătă. Deci, din bănuții ăia (n. red câștigați din emisiune) am pus unele lucruri în case și asta dacă vrei să vorbim despre renovare, e al treilea apartament pe care îl fac de la cărămidă.

Am schimbat echipa de muncitori acum, că am fost foarte nemulțumită de fostul muncitor. Tomiță, nici să nu te văd, ca să zic așa. A fugit cu sculele, am niște aventuri…Se zice că zugravii, lăutarii, ospătarii și mecanicii auto trebuie să-i alegi cu mare dibăcie în viață.

Tomiță a plecat cu sculele, că nu s-a înțeles cu ăla de la uși. Să-mi dai și banii ăia care au rămas, nu mult, dar 1.600 de lei, dar i-aș vrea, nu mi-ar prinde rău. Așa sunt unii dintre ei", a spus Mara Bănică în emisiunea lui Cătălin Măruță

Cine este, mai exact, Mara Bănică

Mara Bănică are 47 de ani și s-a remarcat publicului ca jurnalist monden. O bună perioadă a făcut parte din trustul Antenei 1, iar după ce a plecat de acolo,

În plan personal, Mara Bănică este căsătorită a doua oară cu un bărbat pe care preferă să-l țină departe de ochii presei. deoarece mai are încă unul dintr-o căsnicie anterioară. Actualul partener ar fi cu potențial financiar, fiind liderul unei multinaționale din Germania.