Mara Bănică: ”Eu, cu sapa, nu dau”. Prietenii lui Costin Mărculescu reacționează dur după imaginile dezolante de la mormânt. Exclusiv

Recent au apărut în mediul online imagini de la mormântul regretatului Costin Mărculescu. În paralel, gurile rele au comentat că artistul a fost dat uitării de către prietenii săi. FANATIK a discutat cu două dintre vedetele care îi erau foarte apropiate cunoscutului actor din ”Liceenii”.

Apropiaţii lui Costin Mărculescu, deranjaţi de zvonurile apărute

De curând, pe TikTok, au început să circule o serie de imagini cu mormântul lui Costin Mărculescu. Atunci, gurile rele au început să speculeze că celebrul actor a fost uitat de prietenii săi alături de care obişnuia să petreacă. De asemenea, imaginile virale au fost preluate şi de presă, care a caracterizat locul de veci ca fiind ”dezolant”.

FANATIK a contactat-o pe , care era extrem de apropiată de Costin Mărculescu. Vedeta susține că nu se numără printre cei care ”l-au uitat” pe Mărculescu. Pe de altă parte, ea a precizat că familia ar trebui să fie cea care să se ocupe de cum arată mormântul actorului.

”Da, am citit. Pot spune doar că… are soră, cumnat. Pepe îi pune săptămânal lumânări, familia lui la fel. Colivă i-am făcut an de an. Asta e, să vorbească. Păcatul lor. Eu, să dau cu sapa pe mormânt, chiar nu pot. Şi la tata mă duc la 3 luni, dar am oameni plătiţi să îngrijească locul. Probabil că aşa e, arată dezolant mormântul”, a declarat Mara Bănică pentru FANATIK.

De asemenea, Mara Bănică a mai subliniat că nici pe Marcel Toader nu l-a uitat. Acesta din urmă, are şi el un loc pe pomelnicul anual al Marei, din data de 2 noiembrie. ”Dar ţi-am zis, are, totuşi, familie, iar eu nu trebuie să mă justific. Însă dacă măcar l-ar întreba pe preotul de la Sf Gheorghe Nou le-ar spune că i s-a făcut pomană an de an, slujbă şi că e citit la toate slujbele de pomenire a morţilor. Pe 2 noiembrie îl trec la pomelnic cu morţii mei, cum îl trec şi pe Marcel Toader. În sfârşit”, ne-a mai spus vedeta.

Pepe trece de câteva ori pe an la mormânt

Şi Pepe se numără printre apropiaţii actorului. Cântăreţul a fost foarte deranjat de aceste speculaţii şi ne-a mărturisit că trece de câteva ori pe an la mormânt pentru a-i aprinde o lumânare prietenului său.

”Sunt sigur că Mărculescu a dat interviuri şi a ajutat mulţi jurnalişti, nu am văzut unul să vină să-i facă curat la mormânt. E bine că s-a sesizat cineva şi scrie, dar la curăţenie nu vine. E uşor să faci un articol şi să enumeri câţiva artişti.

Să-şi dea numele ei, cei care şi-au primit salariul în urma interviurilor lui. Să-şi dea ei numele în articol. Chiar da (n.r. că merge foarte des la mormânt), măcar de două-trei ori pe an tot trec”, a spus pentru FANATIK.

Părintele Cărămizaru, despre Costin Mărculescu: ”Eu îl pomenesc în toate slujbele”

FANATIK nu a rămas indiferent la spusele Marei Bănică, motiv pentru care l-am contactat pe preotul Emil Cărămizaru de la biserica Sf Gheorghe Nou, acolo unde a avut loc slujba de înmormântare a lui Costin Mărculescu. Acesta susţine că îl pomeneşte pe actor la toate slujbele.

”Nu pot vorbi despre aspecte particulare din viața oamenilor. Statutul de preot nu permite acest lucru. E îl pomenesc la toate slujbele în biserică”, ne-adeclarat preotul Emil Cărămizaru.