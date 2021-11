Însărcinată în șapte luni, Mara Bănică a ales numele fetiței: “Soțul meu nu e chiar atât de încântat”

Mara Bănică trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Vedeta este însărcinată în șapte luni, așa că a ales pentru o perioadă să se retragă din lumina reflectoarelor, însă ne-a oferit un interviu, în exclusivitate, în care ne-a povestit cum a traversat această perioadă, cine îi este aproape, dar și cum se simte înainte de a deveni mamă pentru a doua oară.

Mara Bănică: ”Nu am ieșit din casă de patru luni”

Să fii însărcinată pe timp de pandemie nu este tocmai ușor, a spus Mara Bănică în exclusivitate pentru FANATIK. Vedeta recunoaște că, în ultimele luni, activitatea sa favorită a devenit vizionatul filmelor, iar statul acasă i-a adus, pe lângă liniștea de care avea nevoie, și câteva kilograme în plus de care așteaptă cu nerăbdare să scape.

”În viața mea se întâmplă că de patru luni nu ies din casă din cauza COVID, pentru că se îmbolnăvesc și vaccinații și chiar nu ies, în afara faptului că ies, doar dacă am nevoie de ceva de la cumpărături, iar singurele vizite sunt la doctor. Am terminat toate fimele de pe Netflix, citesc, acum am intrat în perioada aia de insomnii, de exemplu, de dimineață la ora 6, vorbeam cu mama despre pensii… Am ajuns la aproape 80 de kg, m-am îngrășat mult, m-am îngrășat cu totul și sunt foarte nerăbdătoare să nasc și să încep să dau jos, și sper să și reușesc. Nu se văd, că am pus peste tot, dar și ăsta e un motiv de supărare.” ne-a declarat Mara Bănică.

Ce nume a ales pentru fetiță?

Deși mai sunt doar două luni până când Mara Bănică și soțul ei își vor strânge fetița în brațe, cei doi nu au ajuns încă la un numitor comun în ceea ce privește numele pe care micuța îl va purta. Cel care dorește să mai amâne momentul în care vor lua decizia finală este chiar soțul celebrei jurnaliste.

”Eu m-am gândit la un nume, soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine. Ideea este că, atunci când eram însărcinată cu Dima, știam că este fată, și am știut că este fată până la șapte luni, și am rămas cu ideea asta, că, dacă vreodată am să am o fată, așa o să o cheme. Acum să vedem ce decide și el, pentru că e o decizie pe care o să o luăm împreună. El mi-a spus că atunci când se va naște și o va vedea, atunci va ști și ce nume i se potrivește. Numele ales de mine nu este un nume obișnuit, este tot un nume rusesc.” ne-a declarat Mara Bănică.

“Soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine”

Chiar dacă cei doi nu s-au hotărât cum o va chema pe fetița lor, atunci când vine vorba despre lucrurile materiale, Mara Bănică spune că totul este pregătit deja pentru venirea pe lume a micuței. Vedeta s-a pregătit chiar și pentru momentul nașterii, aceasta alegând să o aducă pe lume pe cea mică la o clinică privată din Capitală.

”Am luat absolut tot ce ține de copil. Mi s-a întâmplat o nebunie, am luat legătura cu o tipă care mă cunoaște de când eram însărcinată cu Dima…numai că soțul meu nu m-a lăsat să le deschid. Mi-a spus să le deschid abia înainte de naștere, că n-are niciun rost să întind pătuțul acum, să întind comoda, să desfac. Așadar și prin urmare sunt înconjurată de cutii, dar i-am comandat până și cerceii, acum nu-mi rămâne altceva de făcut decât să aștept să vină.

Voi naște prin cezariană, că am indicație, în primul rând e vârsta, în al doilea rând, eu am avut o fractură de șold, sunt destul de avariată. Am avut accidentul acela de mașină și pe burtă am șapte operații și nu aș risca. Mie mi se pare nașterea naturală o loterie, că nu știi dacă travaliul durează 40 de minute sau 16 ore și nu aș face asta. Am avut un vis, chiar săptămânile trecute, se făcea că mi se rupsese apa în casă și soțul meu era în Germania, mi s-a declanșat nașterea și am născut natural. A fost un coșmar.” a mai spus Mara Bănică.

Cine o va ajuta pe Mara după ce naște

Mara Bănică este foarte încrezătoare în forțele ei și își dorește să se recupereze rapid după operație, tocmai de accea vedeta a ales să se ocupe singură de cea mică, deși spune că, la un moment dat, atât ea, cât și soțul ei s-au gândit să angajeze o bonă.

”Soțul meu voia să luăm o bonă filipineză, eu nu am fost de acord. După mi-a spus să luăm o bonă, dar să aibă 22 de ani, n-am fost de acord nici cu asta (n.r. râde). N-am avut nici la Dima și, deocamdată, eu stând acasă, cred că mă voi descurca. Și, cu ajutorul lui, cred că vom fi ok o perioadă, dar, dacă nu o să mai pot, până la urmă o să luăm pe cineva. Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am aflat că sunt însărcinată a fost să schimbăm casa. Ne-am luat un teren și ne-am apucat de construcție, ca să ne mutăm cât mai repede anul viitor. Atunci am să decid dacă o să iau pe cineva sau nu. Eu aș lua la copil o guvernantă, care era ca un profesor pentru copil, îl învăța limbi străine, maniere.” ne-a povestit Mara.

Cu toate acestea, vedeta va avea un ajutor de nădejde, și anume, pe fiul său, Dima. Băiatul este foarte încântat că, în curând, va deveni frățiorul cel mare, mai ales că nu va fi nevoit să își împartă jucăriile cu surioara lui.

”Dima este fericit că nu e băiat, că dacă era băiat trebuia să împartă jocurile lui cu el. Când a aflat că e fată, a răsuflat ușurat că ea o să aibă păpuși. E foarte protectiv, o mângâie, vorbește cu ea. Dima mi-a spus că o să mă ajute cu orice, mai puțin cu schimbat de scutece, ceea ce mi-a zis și soțul meu, așa că o să am un sprijin și în Dima, e mare. E încântat că o să aibă o surioară.” ne-a mai spus Mara.

Mara Bănică, ședințe la psiholog înainte de naștere

Deși sarcina este una dintre cele mai frumoase perioade ale unei femei, pandemia, faptul că a fost grijile de mamă au copleșit-o pe frumoasa vedetă. Mara Bănică recunoaște că a suferit de o ușoară depresie, pe care a ales însă să o trateze la timp cu ajutorul unui specialist.

”Am făcut o ușoară depresie, se numește depresie prenatală, nu am știut că există, dar mi-am dat seama că am o problemă când m-am trezit că plângeam în casă, fără niciun motiv, câte 3-4 ore. Pur și simplu, nu mă puteam abține, iar acum am început niște ședințe cu un psiholog. Am vrut mult să fie un psiholog pe care nu-l cunosc, am vrut să îmi fie recomandat pentru așa ceva și m-a pus pe picioare. În situațiile astea, în care îți zburdă hormonii, nu-ți mai poți stăpâni mintea, gândurile și ai nevoie de puțin ajutor și e bine să-l cauți. Miercuri am ședință online cu psihologul și în rest stau doar în casă.” a declarat Mara Bănică în exclusivitate pentru FANATIK.

Celebra juranlistă, despre relația cu soțul: “Este un tip extraordinar de deștept”

În ultimul an, viața Marei Bănică a luat o turnură extraordinară, , a rămas însărcinată și este împlinită din toate punctele de vedere. Vedeta spune că relația cu soțul ei este exact ca în filme și chiar dacă trec printr-o perioadă în care își trăiesc iubirea la distanță, cei doi sunt mai fericiți ca niciodată.

”Relația cu soțul meu este minunată. De când ne-am cunoscut, am devenit o familie din prima zi. El e foarte încântat de faptul că o să devină tată. Vedem fetița la ecograf și e foarte fericit, zici că a făcut-o el cu el, este copie unu la unu, dar fetele seamănă cu tații. Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem. Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme și mă ajută foarte mult. În primul rând e ajutorul acesta moral și în al doilea rând, el e un sprijin real pentru mine, nu-mi lipsește absolut nimic din punct de vedere financiar, chiar dacă el în perioada asta nu e în țară.

Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar momentan asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept. În momentul în care se va naște fetița, va veni acasă. La un moment dat am discutat să nasc în Germania, dar, din cauza pandemiei, au picat toate planurile, așa că am să nasc în țară, la o clinică privată. Eu zic că o să fie bine.” a mai spus Mara Bănică.

Mara Bănică despre temerile de după naștere

Chiar dacă este o femeie puternică, Mara Bănică are temerile sale. Vedeta recunoaște că îi este frică de colicile bebelușilor, dar chiar și așa, abia așteaptă să își strângă fetița în brațe.

”Îmi doresc foarte mult să nu aibă colici. De asta îmi este cel mai teamă și mi-am dat seama că nu mai știu cum mai e cu copil mic. A venit Kiki Cioran cu cea mică, la mine, la vreo lună după ce a scos-o din spital și avea 3 kg și, cu teamă am luat-o în brațe, parcă nu mai știam. E adevărat, vine din tine, e vorba despre instinctul ăla matern, când e vorba despre copilul tău. Mi se pare că o să treacă foarte greu astea două luni pe care le mai am.” a conchis vedeta.