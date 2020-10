Mara Bănică și fiul ei au coronavirus. Mesajul tulburător postat de jurnalistă

Mara Bănică confirmă că atât ea, cât și fiul ei au fost depistați pozitiv cu Covid-19. Dezvăluitea uimitoare a avut loc pe contul de Instagram al vedetei și la aproximativ 3 luni distanță de la momentul infectării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care a ales să facă publică, acum, toată această este modul în care opinia publică a reacționat în momentul în care alte persoane din televiziune au contactat virusul. Mara acuză societatea românească pentru modul în care pandemia a evoluat.

Vedeta a mai mărturisit și că a avut simtopme, iar acestea au fost destul de neplăcute, dar, în principal, a durut-o cel mai tare faptul că fiul ei a fost și el infectat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mara Bănică și fiul ei, pozitivi cu Covid-19. Ce a declarat vedeta

Mara a aruncat cuvinte grele către anumite persoane care fac parte din societatea actuală:„încă mai există oameni care nu cred în existența virusului SarsCov2. Încă mai există oameni care sunt de părere că persoanele publice din România au primit zeci de mii de euro pentru a se declara bolnavi.”

Vedeta se declară neîncrezătoare în îndreptarea modului în care românul de rând se comportă și crede că mergem din rău spre mai rău. „Mi se pare că va fi din ce în ce mai rar să găsim în generațiile ce vor urmă un minim de nivel cultural. Suntem analfabeți funcționali într un mare procent. Ca să nu mai zic că noi, românii, oricum suntem șmecheri. Poate de aia ieșim asimptomatici pe străzi, fără să ne pese că i putem ucide pe alții.

ADVERTISEMENT

Am avut boală asta în luna iulie. Și eu și copilul meu. Am ales să tac tocmai pentru că oamenii cunoscuți erau acuzați că primesc bani pentru a se declara bolnavi. A fost greu, foarte greu, am zăcut aproape o săptămână, am avut dureri înfiorătoare de cap, de mușchi, de oase.

Prietenii apropiați, contacții direcți și familia au știut. Și peste toate astea, gândul că fiul meu era și el pozitiv, mă făcea să mi doresc să nu mai fiu, doar ca el să fie sănătos. Am donat plasmă, mai apoi, ceea ce ar trebui să facă toți cei care au avut boala. Ne facem anticorpii lunar, încă mai avem, e drept, nu știu pentru câtă vreme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fac public acum lucrul asta, când nebunia “persoane publice plătite” a trecut, cu un îndemn la bun simt: poate nu aveți simptome, deși știți că sunteți pozitivi. Asta nu vă dă dreptul de a ieși pe stradă. Doar pentru că pe voi nu vă doare nimic, pozitivi fiind! Asta e motivul răspândirii bolii. Singurul.”, se arată într-o postare pe contul acesteia de Instagram.

Amintim că, în vara acestui an, emisiunea Acces Direct a făcut o pauză din cauza unei confirmări pozitive a unor invitați. În acel moment, toate persoanele care au luat contact cu cei ce fuseseră confirmați cu coronavirus au fost testate. Mara Bănică declara atunci că nu este infectată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ulterior, aceasta a mai făcut un test și a postat pe Facebook un rezultat negativ. Acest lucru i-a fost adus la cunoștință, acum, de unul dintre cititorii mesajului pe care l-a scris acum pe Instagram. Vedeta a confirmat că în acea perioadă a avut virusul și, respectiv, că a mințit.