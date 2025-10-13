Mara Burcă, mesaj după România – Austria. Ce problemă a avut soția fotbalistului Andrei Burcă înainte de meci

Comentariile și mesajele nu au contenit după meciul România – Austria, unul dintre acestea aparținând unei frumoase domnișoare. Cu ce a atras atenția Mara, care joacă pentru Yunnan Yukun.

Mesajul postat de Mara, soția lui Andrei Burcă, după meciul România – Austria

Andrei Burcă a avut o evoluție bună în meciul dintre România și Austria, terminat cu victoria tricolorilor. Singurul gol a fost marcat de Virgil Ghiță, în prelungiri. Jucătorul a fost considerat erou de foarte multe persoane.

În această postură poate fi poziționat și al celor de la Yunnan Yukun. Fotbalistul a intrat în teren, deși avea o problemă în sânul familiei sale. Mircea Lucescu a dezvăluit că soția acestuia, Mara, nu se simțea tocmai bine.

Frumoasa șatenă a lăsat deoparte situația nefavorabilă. La câteva ore bune după terminarea meciului a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, care a ajuns imediat în vizorul celor care o urmăresc în spațiul virtual.

„Când tati joacă pentru România, trebuie să te asortezi”, a scris soția lui Andrei Burcă, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Mara a lăsat acest comentariu referindu-se la animalul său de companie care a purtat tricoul tricolorilor.

În schimb, frumoasa șatenă nu a făcut nicio dezvăluire despre situația cu care s-a confruntat înainte de meci. Fotbalistul a fost discret la rândul său, dorind să se concentreze pe ceea ce se întâmplă în teren.

Andrei Burcă, cu moralul la pământ înainte de România – Austria?

Andrei Burcă a anunțat cu câteva ore înainte de partida România – Austria că are o problemă în familie. Cu toate acestea, stoperul în vârstă de 32 de ani a transmis că va intra în teren și s-a ținut de cuvântul dat pentru echipa națională.

Din păcate, fundașul lui Yunnan Yukun a primit un cartonaș galben din partea arbitrilor. Pentru că este al doilea din aceste preliminarii va fi indisponibil pentru meciul crucial cu Bosnia și Herțegovina. Partida este programată pentru 15 noiembrie.

„Burcă trebuie felicitat. A jucat într-o condiție psihică nu cea mai favorabilă. Soția a avut o problemă. La ora 5 am discutat și mi-a zis: «Îmi iau toată răspunderea că pot să fac asta!».

Și a făcut-o! Astea sunt lucrurile care trebuie scrise și apreciate, nu polemici care nu ajută pe nimeni”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă care a avut loc după meci, relatează .