Mara Gae, campioana României de la US Open. “Simona Halep este idolul meu”

. Alături de Anastasiia Gureva, Mara Gae este campioana la dublu a junioarelor de la US Open. Pentru sportiva noastră a fost ultimul meci la juniori și urmează să facă pasul la categoria de jucătoare profesioniste.

Mara Gae, campioana României de la US Open

Împreună cu rusoaica Anastasiia Gureva, Mara Gae este noua campioană la dublu a junioarelor de la US Open. Cele două sportive din au mai scris o pagină în cartea de istorie a tenisului mondial. După drumul lung, tocmai de la New York, la 17 ani, Mara Gae s-a oprit în aeroport pentru prima rundă de interviuri de la câștigarea primului Grand Slam.

ADVERTISEMENT

“Am avut niște așteptări, știam că formăm o echipă bună (n.r – alături de rusoaica Anastasiia Gureva), dar nu erau, totuși, așteptări atât de mari. De 12 ani muncesc… Mă trezesc în fiecare dimineață, mă rog și muncesc foarte mult pentru a fi aici.

A fost un șoc enorm după ultimul punct al finalei, n-am mai gândit, n-am mai simțit nimic. Și acum sunt surprinsă. Când eram mică, era doar o joacă. Acum îmi place și mai mult (n.r. – sportul pe care-l practică).

ADVERTISEMENT

A fost un vis de când eram mică să câștig un Grand Slam, dar nu mă așteptam să se întâmple, probabil nimeni nu se aștepta.” a spus Mara Gae, după ce s-a întors din America.

Mara Gae: “Simona Halep este idolul meu”

În cadrul interviurilor, Mara Gae s-a arătat foarte emoționată și bucuroasă pentru perfromanța pe care a atins-o. Mara a anunțat că meciul de la US Open de anul acesta, a fost ultimul din cariera de junioare. Sportiva de 17 ani urmează să facă pasul spre jucătoarele de tenis profesioniste. Totodată, , jucătoare cu care a fost comparată și în urmă cu 4 ani.

ADVERTISEMENT

“Acesta a fost ultimul meu turneu de juniori, titlul e o încununare a celor patru ani de juniorat, în care am stat și am jucat turnee ITF. Acum urmează turnee de profesioniști. O să încep să fac tranziția spre PRO și sper că voi avea același succes. Simona Halep a fost și încă este idolul meu. Un moment de impact cu Simona Halep? Când a câștigat Wimbledon-ul. Este unul dintre cele mai frumoase Grand Slam-uri, e ceva enorm.

M-am antrenat cu Ana Bogdan și Gabriela Ruse înainte de startul turneului, m-a ajutat foarte mult acest lucru la încredere, sunt niște persoane incredibile pentru tenisul românesc. Tot timpul am avut potențial, așa că mi-am zis că trebuie să am încredere în mine pentru a avea rezultatele pe care merit să le am.

După meci, primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg la McDonalds și să-mi iau o înghețată. Tata face un tiramisu foarte bun, mă așteaptă cu el, probabil. E încă emoționat. Nu știu dacă a trecut peste”, a mai spus Mara Gae.

ADVERTISEMENT

Finala disputată de Gae și Gureva a fost împotriva jucătoarelor din Japonia, Saito și Sato. Meciul s-a terminat cu scorul de 2-1 pentru cuplul româno-rus (1-6, 7-5, 10-8).