Acuze pentru regretatul Diego Maradona. ”M-a violat în timp ce mama plângea”, mărturia dureroasă a unei ”foste”

Despre Diego Armando Maradona, de la a cărei se va împlini un an pe 25 noiembrie, s-a vorbit mult. Și nu numai despre talentul incontestabil al celui considerat, de mulți, cel mai mare fotbalist din istorie.

Cel supranumit El Pibe de Oro a fost, inclusiv în timpul vieții, . Urmare a vieții tumultoase. Despre care apar noi detalii. Precum cele povestite de Mavys Alvarez, cu care a avut o relație acum 20 de ani, în interviul acordat pentru jurnaliștii argentinieni de la Infobae.

Droguri, bătăi și chiar abuz sexual, descrie Mavys relația cu Maradona

Evenimentele au avut loc în Cuba în 2001, când ea abia avea 17 ani, și a avut o relație furtunoasă cu starul argentinian. De altfel există imagini cu cei doi și chiar una în care sunt alături de . Reamintim, între 2000 și 2004, Maradona a locuit în Havana unde urma un tratament pentru dependența de droguri.

Alvarez a spus într-un interviu acordat unui post de știri în limba spaniolă din SUA că l-a cunoscut în timp ce fotbalistul stătea în Cuba. Și a dezăluit detalii despre relația lor, începându-și povestea cu un episod de abuz sexual.

”Maradona mi-a acoperit gura ca să nu țip, să nu pot vorbi și m-a abuzat. Mama a venit să mă vadă în ziua aceea la casa unde eram, în Havana. Iar Diego nu a vrut să deschidă ușa camerei. Mama a bătut la ușă, iar el n-a deschis. M-a violat. Asta este ceea ce s-a întâmplat.

Nu a deschis până ce ea a plecat. Și nu m-a lăsat să țip. Nu m-a lăsat. Nu am putut. Mi-a spus > . Și nu am putut… nu am putut”, povestește Mavys.

Îi controla toate mișcările

Ea a dezvăluit și faptul că Maradona îi controla toate mișcările: ”Nu puteam ieși. Trebuia să cer voie pentru orice doream să fac. Nu părăseam camera. Aveam și pază, dar nu pentru a mă împiedica să ies din cameră, ci pentru a nu ieși afară fără voie”.

Lucrurile nu se rezumau însă doar la atât. Maradona a determinat-o să facă o operație pentru a-și mări sânii. ”A insistat că i-ar plăcea foarte mult să mă operez. În cele din urmă am acceptat. Mai cu seamă că data intervenției era deja stabilită”, explică Mavys.

Episoadele violente s-au repetat

El Mundo Deportivo, care , dezvăluie că violențele au fost continue. Mavys Alvarez a dat exemplul unei zile în care Maradona dormea și a fost sunat de Claudia Villafañe, cea care încă îi era soție (aveau să divorțeze în 2004). Ea a răspuns, iar Diego a reacționat.

”Nu ai nimic de făcut, de ce trebuie să răspunzi la telefonul meu”, i-a spus, urlând, după care a lovit telefonul de perete. Și și-a continuat criza de nervi insultând-o, și plensind-o în timp ce țipa: ”Niciodată în viața ta să nu-mi mai atingi telefonul mobil!”.

”M-a amenințat că ar putea să mă omoare. A fost violent de multe ori”, a insistat Mavys. Pentru a povesti un alt episod: ”Odată m-a târât tragându-mă de păr pe scările casei până în cameră pentru că eram într-o discotecă și -din neatenție- l-am lovit cu spatele în nas.

Dansam. Nu a fost intenționat. Și a reacționat violent. M-a îmbrâncit afară din club, m-a împins în mașină, iar acasă, m-a târât pe scări de păr. A fost greu” , a conchis Mavys.

Tot Maradona a fost cel care i-a cerut să consume și droguri. ”Nu mă interesau. Nu fumam, nu beam, nu consumam droguri. Încet-încet m-a forțat să beau. Apoi să consum”, spune Álvarez, care dezvăluie că insistențele erau dublate de țipete și insulte.

Iar violențele, dar și aceste lucruri, spune ea, în încheiere, au determinat-o să se gândească inclusiv la sinucidere: ”M-am temut pentru viața mea. Chiar m-am gândit să-mi iau viața de mai multe ori”.

Mavys Alvarez vrea să depună mărturie într-un dosar de trafic de minori

Mavys Avarez Rego, în vârstă de 36 de ani, se află în acest moment în Argentina pentru a depune mărturie într-un dosar împotriva a cinci persoane din anturajul lui Maradona. Este vorba despre o speță legată de trafic de minori.

Mama a doi copii, Mavys locuiește în Miami, și a sosit la Buenos Aires în urmă cu o săptămână. Nu a fost acceptată ca reclamantă. În schimb i s-a permis ca împreună cu avocatul ei, Gustavo Marano, să facă declarații la sediul Ministerului Justiției din Buenos Aires în fața unei camere Gesell și a unei femei psiholog, după cum a constatat AFP.

Acest sistem urmărește să evite contactul cu avocații inculpaților, care pot urmări mărturia de pe ecran și pot adresa întrebări prin intermediul psihologului, a explicat o sursă din instanță.