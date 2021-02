Maradona l-a propus pe Mbappe la Real Madrid încă din 2017. De ce l-a refuzat Florentino Perez

Kylian Mbappe este una dintre țintele lui Real Madrid din această vară. Culmea este că Maradona l-a propus președintelui Florentino Perez încă din 2017. Șeful grupării ”Balnco” nici nu a vrut să audă.

Dezvăluirea a fost făcută de jurnaliștii de la AS care au publicat o discuție dintre Maradona și unul dintre reporterii spanioli.

În 2017, când Maradona îi propunea lui Perez să-l transfere pe fotbalistul francez, acesta avea doar 19 ani. În același an era achiziționat de PSG.

Întâlnirea dintre Maradona și jurnalistul de la AS a avut loc în toamna lui 2017, când legendarul argentinian antrena în Emiratele Arabe Unite, la Al-Fujairah, iar discuția dintre cei doi a avut loc la marginea terenului de antrenament.

”Pentru mine, este o revelație. Cu siguranță, va fi mai bun decât mulți. Chiar i-am și spus lui Florentino Perez: ’Ia-l pe Mbappe!’. M-am întâlnit cu el la Gala FIFA.

Mi-a răspuns că-l are pe Ronaldo (Cristiano Ronaldo). Dar eu am insistat: ’Ia-l pe Mbappe, pentru că o să ai nevoie de el!’”, se aude pe înregistrarea publicată de cei de la AS.

Real i-a pregătit un salariu astronomic lui Mbappe

Tot sursa menționată anunța recent că Real Madrid a demarat ”Operațiunea” Mbappe, clubul din capitala Spaniei fiind dispus să facă eforturi importante pentru a-l achiziționa pe starul lui PSG.

Sursa menționată a dezvăluit și salariul pe care îl Real l-a pregătit pentru Kylian Mbappe: 21 de milioane de euro net pe an. La PSG, el încasează în acest moment 17,5 milioane de euro pe sezon.

Vedeta celor de la PSG mai are contract cu echipa franceză până pe 30 iunie 2022, dar sunt șanse mari să plece la Real Madrid în această vară, fotbalistul recunoscând că este visul lui să joace la gruparea madrilenă.

