El este singurul român care a fost antrenat de Diego Maradona. „Era ceva unic!” Interviu exclusiv

FANATIK a realizat un interviu în exclusivitate cu fostul jucător al Craiovei, Mihai Costea, singurul fotbalist român antrenat de Diego Armando Maradona, în urmă cu trei ani, când atacantul juca la Al Fujairah, în Emiratele Arabe Unite.

Diego Armando Maradona împlinește astăzi 60 de ani și tot în luna octombrie, marele jucător brazilian Pele, rivalul în timp al lui Maradona, a împlinit vârsta de 80 de ani. În numărul 715 al revistei FANATIK poți citi un supliment cu cei doi ”zei ai fotbalului”.

Mihai Costea a jucat la Al Fujairah, în Emiratele Arabe Unite timp de șase luni, iar la final de contract l-a avut antrenor pe Maradona pentru scurtă vreme. A fost a doua echipă antrenată de fostul mare fotbalist în spațiul arab, după Al Wasl din Dubai.

Mihai Costea, interviu exclusiv despre Diego Maradona: „Acolo se schimbă totul de la o zi la alta, nu contează numele!”

Mihai, Diego Maradona împlinește astăzi 60 de ani. L-ai avut o scurtă perioadă antrenor la Al Fujairah. Cum te-ai transferat acolo și cum a ajuns marele Maradona să antreneze în Emirate?

-Din păcate, el a venit când eu eram la final de contract și nu l-am prins decât la câteva antrenamente. El a venit acolo cu toată echipa lui să vadă cum e…. E un regret că nu l-am mai avut mai mult timp, aveam multe de învățat… A semnat când eu îmi terminam contractul. Am stat șase luni acolo și nu s-a mai prelungit.

Maradona a venit acolo ca un star, dar a fost dat afară de la echipă. Ce știi despre asta?

-Știi cum e la arabi… Eu am rămas în relații foarte bune cu conducerea, mă cunoaște toată lumea în zona aceea, dar acolo se schimbă totul de la o zi la alta: antrenori, jucători, nu contează numele… Acolo se semnează pe o perioadă de un an și se schimbă și la jumătatea campionatului, dacă nu sunt mulțumiți, aduc alții.

Mihai Costea despre venirea lui Maradona la Al Fujairah: ,,Era ceva unic! Cineva cu numele lui să vină să antreneze acolo…”

Cum a fost atunci când a semnat Maradona? S-a creat emulație în jurul echipei? Ce vorbeați voi, jucătorii sau presa din Emirate?

-Da, îți dai seama! Toată lumea! Era ceva unic! Cineva cu numele lui să vină la Al Fujairah să antreneze… Se terminase campionatul și am mai stat vreo săptămână și el a venit acolo, ca să vadă despre ce e vorba, să cunoască stadionul, clubul, conducerea ni l-a prezentat și tot ce mai e de prezentat unui antrenor când semnează, condițiile, etc… Apoi eu am plecat.

Presupun că a venit pe o sumă imensă acolo. Erau contracte mari la echipă?

-Daaa, foarte mulți bani, nu mai știu exact. Și eu aveam un contract foarte bun, iar condițiile erau foarte bune acolo. Dar doar pentru jucătorii străini și antrenorii străini. În Emirate, sunt foarte mulți brazilieni și sudamericani în general. Și eu la echipă aveam un uruguayan care a jucat la Lazio, Emiliano Alfaro. Și el tot la fel, a terminat contractul. Au plecat toți străinii!

Mihai Costea: ,,Șeicului de acolo îi place foarte mult fotbalul. El a insistat să îl aducă pe Maradona”

Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Se bagă șeicii la echipă?

-Nu, Al Fujairah e ca un stat acolo, ca Dubaiul sau Abu Dhabi și e o echipă foarte mare acolo. O echipă bună și foarte iubită, chiar dacă era în liga a doua atunci. Și avea obiectiv promovarea, ceea ce nu s-a reușit și de accea s-a schimbat tot.

Și ce se vorbea la echipă atunci când a venit Maradona? Cred că a fost ceva extraordinar pentru club!

-Ei își permit să aducă pe oricine, pentru că au foarte mulți bani. În Japonia e Iniesta, în Qatar e Xavi… Sunt țări care au foarte mari bugete și își permit să aducă nume grele!

De ce a plecat Maradona de la Al Fujairah? Știi ce s-a întâmplat?

-Nu știu exact, dar probabil din cauza rezultatelor. Trebuia să promoveze și au terminat abia pe locul patru… Au promovat Ajman Club și o echipă din Dubai parcă (n.r. Dubai CSC). Eu am relații bune cu ei și e posibil să mă mai întorc să joc în zona aia, chiar mai vorbesc cu președintele, cu colegii. Am mai urmărit, dar chiar nu știu exact ce s-a întâmplat. Știu că au reușit să promoveze după ce a plecat Maradona.

Tu cum te-ai simțit acolo? Ai jucat bine?

-Da, am ajuns la echipă la jumatea campionatului, în ianuarie și am stat până pe la finalul lui mai. Erau doar patru străini la echipă! Eu, uruguayanul, un asiatic și un tunisian. Nu aveai voie mai mulți jucători străini. Ne-am bătut până în ultima etapă la promovare, dar n-am reușit. Am pierdut în ultima etapă acasă cu Ajman și au promovat ei.

Cine e mai mare fotbalist pentru tine: Maradona sau Pele? E vreun jucător român care se poate compara cu ei? Hagi, Balaci, Dobrin…

-E greu de spus aici… amândoi sunt mari de tot! Au fost jucători foarte buni, de top mondial. Pe Maradona l-am văzut jucând, eram copil și mă uitam la televizor la Campionatul Mondial. Și noi în România am avut jucători foarte mari: Hagi, care a jucat și la Real Madrid și la Barcelona…

Ilie Balaci, chiar și Dobrin… Dar din păcate Ilie Balaci a avut ghinion cu accidentările. La vremea aia nu erau metode de recuperare ca acum… acum te recuperezi mult mai repede, altă aparatură. Înainte era cam greu, mai ales că a avut operație și la stângul și la dreptul, exact ca fratele meu Florin. E greu să mai revii. Și Maradona a avut o accidentare urâtă parcă….