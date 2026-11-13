Sport

Maraton de rugby la TV! România – SUA și alte 11 partide pot fi văzute la finalul acestei săptămâni

Gabriel Neagu
13.11.2026 | 18:30
Maraton de rugby la TV Romania SUA si alte 11 partide pot fi vazute la finalul acestei saptamani
SPECIAL FANATIK
România întâlnește SUA în etapa 5 din Nations Cup la rugby. sursa foto: profimedia
Fanii sportului cu balonul oval din România au parte de un program încărcat de meciuri la finalul acestei săptămâni. De asemenea, ”Stejarii” vor putea fi văzuți în acțiune, la București.
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Fereastra internațională este în desfășurare și în rugby, nu doar în fotbal, iar finalul acestei săptămâni propune un adevărat maraton al sportului cu balonul oval. Televiziunile de profil din România au selectat nu mai puțin de 12 dueluri de gală ce vor putea fi vizionate în direct sau în premieră. FANATIK vă prezintă informații despre duelul ”Stejarilor”, dar și întregul ghid TV.

România întâlnește pe SUA în etapa 5 din Nations Cup

După ce elevii lui David Gerard au cedat, pe Arcul de Triumf, împotriva Tongăi, 38-43, au șansa de a-și răzbuna eșecul. România va primi, sâmbătă, de la ora 18:30, tot pe Arcul de Triumf, selecționata Statelor Unite ale Americii. De-a lungul timpului, duelurile dintre cele două selecționate au fost câștigate în proporții egale. Ultima întâlnire s-a soldat cu o victorie a americanilor, la București, pe 15 noiembrie 2025. Atunci, SUA s-a impus cu scorul de 26-18.

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În același tgimp cu partida de la București, Anglia va primi vizita Japoniei, care va veni pe Allianz Stadium cu ambiții mari. Britanicii au un bilanț pozitiv împortiva selecționatei asiatice, câștigând toate ultimele cinci dueluri directe. Mai mult, fiecare partidă disputată din 1987 până în prezent a adus Angliei punctul bonus ofensiv. Cea mai mare victorie a fost înregistrată chiar în primul duel direct, pe 30 mai 1987: 60-7.

De asemenea, unul dintre meciurile de top din finalul acestei săptămâni este chiar primul duel ce va putea fi vizionat din lunga serie de partide internaționale. Franța va primi vizita campioanei mondiale Africa de Sud, în etapa cu numărul cinci a Nations Championship. În acest moment, ”cocoșii galici” sunt lideri în grupa A a competiției, cu 17 puncte.

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Programul complet al meciurilor de rugby din perioada 13-15 noiembrie și cine le transmite

Nu mai puțin de 12 partide vor putea fi văzute la televizor în cursul acestui sfârșit de săptămână. De precizat este că duelurile sunt împărțite între două posturi de sport din România: Digi Sport și TVR Sport. Acesta este programul complet:

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Vineri, 13 noiembrie

  • 22:00, Franța – Africa de Sud (Digi Sport 3)

Sambata, 14 noiembrie

  • 13:30, Italia – Argentina (Digi Sport 4)
  • 16:00, Țara Galilor – Noua Zeelandă (Digi Sport 4)
  • 16:00, Georgia – Tonga (TVR Sport)
  • 18:30, România – SUA (TVR Sport)
  • 18:30, Anglia – Japonia (Digi Sport 4)
  • 20:30, Portugalia – Samoa (inregistrare TVR Sport)
  • 22:10, Irlanda – Fiji (Digi Sport 4)
  • 22:20, Spania – Chile (inregistrare TVR Sport)

Duminica, 15 noiembrie

  • 16:00, Zimbabwe – Uruguay (inregistrare TVR Sport)
  • 17:05, Scoția – Australia (Digi Sport 2)
  • 18:00, Hong Kong – Canada (inregistrare TVR Sport)
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