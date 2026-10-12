Marc Cucurella a intervenit după scandalul Vinicius: „Dacă mă trage cineva și pe mine de un fir de păr…”

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Marc Cucurella, fundașul celor de la Real Madrid, i-a luat apărarea lui Vinicius Junior după ce brazilianul a fost eliminat pentru că l-a tras de păr pe Saliba, fotbalistul celor de la Villarreal. Cucurella le-a cerut arbitrilor să fie la fel de „hotărâți” să elimine un jucător și atunci când el este tras de păr.

Marc Cucurella l-a apărat pe Vinicius Junior după ce brazilianul a fost eliminat pentru că a tras de păr un adversar

Cucurella, faimos pentru „mopul” pe care-l are în cap, mai exact părul său lung și creț, a fost la rândul său „victima” în astfel de cazuri de-a lungul timpului. Așadar, au existat multe meciuri în care fundașul lui Real Madrid a fost tras de păr, însă nu toate aceste incidente s-au lăsat cu eliminări.

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au remarcat cum Cucurella a protestat în fața arbitrului Isidro Diaz de Mera, după eliminarea lui Vinicius Junior. În imaginile studiate de experții care pot citi pe buze, Cucurella îi transmite arbitrului: „Sper… Sper că, dacă mă trage cineva și pe mine de un fir de păr, îi veți arăta cartonașul roșu. Să te duci la VAR!”.

Cucurella a răbufnit în timp ce îl arăta cu degetul pe arbitru, în prezența lui Chendo și a lui Bernardo Silva. Acesta din urmă și-a îndepărtat coechipierul de arbitru și l-a condus înapoi pe teren. Există cel puțin trei situații în care fundașul Marc Cucurella a fost, la rândul său, tras de păr. Toate au avut loc în Premier League.

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Înainte de acestea, Cucurella mărturisea că nu mai fusese tras de păr de când avea 12 ani, la meciurile de copii și juniori. Întrebat dacă intenționează să se tundă pentru a evita asemenea situații, spaniolul a răspuns: „Nu mă voi tunde niciodată. Acesta este stilul meu”. Așadar, probabil cel mai cunoscut incident cu Cucurella tras de păr a avut loc în 2022, într-un Chelsea – Tottenham.

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Cucurella a fost tras de păr de câteva ori în cariera sa, nu de fiecare dată a fost arătat cartonașul roșu

și l-a trântit la pământ. Romero a scăpat atunci de cartonașul roșu, ulterior arbitrul VAR Mike Dean a recunoscut că a greșit. Un alt incident l-a avut protagonist pe Jack Stephens de la Southampton, într-un meci disputat în 2024. Atunci, fundașul lui Chelsea a fost tras de păr în minutul 39. Stephens a fost atunci eliminat după intervenția VAR și a fost suspendat patru etape.

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, într-un Chelsea – Bournemouth, scor 2-2. Atunci, Brooks l-a tras de păr pe Cucurella, iar faza a fost verificată la VAR. Arbitrul a considerat gestul imprudent, nu și violent, astfel că i-a acordat doar cartonașul galben „făptașului”.