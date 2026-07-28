Marc Cucurella s-a ținut de promisiunea nebună făcută în timpul Cupei Mondiale! Cum arată tatuajul cu chipul selecționerului

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Marc Cucurella (28 de ani) s-a ținut de pariul nebun făcut în timpul Cupei Mondiale. Fundașul transferat în această vară de Real Madrid a promis că își va face un tatuaj cu chipul selecționerului Luis de la Fuente în cazul în care ibericii cuceresc trofeul, iar la 9 zile după finala din New Jersey, acesta a mers la salonul unui celebru artist. Cum arată tatuajul fundașului.

Cum arată tatuajul lui Marc Cucurella cu chipul lui Luis de la Fuente

Marc Cucurella a postat o imagine pe contul său de Instagram cu Ganga, un nume cunoscut în domeniul tatuajelor. Acesta a lucrat în trecut cu mai multe celebrități, precum LeBron James, Carlos Alcaraz, Drake sau Georgina Rodriguez. După scurt timp, fotbalistul lui Real Madrid a dezvăluit că și-a făcut tatuajul cu Luis de la Fuente pe mână.

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SAIU A TATUAGEM!!! 😅🇪🇸🏆 Além de campeão do mundo, Cucurella é um cara de palavra. Gostaram do Luis de La Fuente no braço? — TNT Sports BR (@TNTSportsBR)

Imaginea care apare pe pielea fotbalistului îl înfățișează pe selecționer ținând în mână trofeul Cupei Mondiale, iar pe fundal este logo-ul turneului final disputat în SUA, Canada și Mexic. .

Ce alte pariuri nebune au făcut jucătorii Spaniei înainte de Cupa Mondială

Marc Cucurella este primul fotbalist care se ține de promisiune după ce , însă fundașul lui Real Madrid nu este singurul jucător care a făcut un pariu nebun înainte de startul turneului. Starul Lamine Yamal a spus că își va lăsa barbă și mustață dacă ibericii pun mâna pe trofeu, gest pe care l-a caracterizat drept un „sacrificiu estetic”.

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Gavi a spus că își va vopsi părul roz, Pedri a declarat că îl va vopsi blond sau chiar alb, iar , a afirmat înainte de disputarea turneului final că se va tunde chel în cazul în care Spania devine campioană mondială. Pe lângă tatuajul cu Luis de la Fuente, Cucurella a promis și că se va retrage de la naționala Spaniei, așadar rămâne de văzut dacă apărătorul va merge până la capăt și cu această decizie.