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Marc Overmars (53 de ani), care era director sportiv în Belgia, la Royal Antwerp FC, a emis un comunicat prin care și-a anunțat retragerea imediată din fotbal. Fostul atacant olandez a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai „Portocalei mecanice” de la finalul anilor ’90, începutul anilor 2000.

Marc Overmars nu mai suportă și spune adio fotbalului

Fost jucător al Barcelonei și internațional olandez, Marc Overmars a fost nevoit să se retragă din fotbal din cauza problemelor serioase de sănătate cu care se confruntă. În februarie 2022, Overmars plecase de la Ajax, unde ocupa din 2012 funcția de director sportiv, în urma scandalului provocat de mesajele deplasate trimise mai multor colege.

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Marc Overmars era director sportiv la Royal Antwerp și a transmis că vrea să se retragă prin intermediul unei scrisori adresate suporterilor și publicate miercuri pe rețelele de socializare ale formației. Problemele sale de sănătate au început să se accentueze după suferit în decembrie 2022, la doar câteva luni după sosirea în Belgia.

„Din păcate, mesajul meu nu este cel pe care mi-aș fi dorit să vi-l transmit. Toată oboseala acumulată de-a lungul anilor și stresul foarte mare au atins, din păcate, un punct culminant weekendul trecut. Știți cu toții că sănătatea mea nu este una optimă. Cu toate acestea, acum simt foarte clar că nu mai pot suporta această viață profesională frenetică și stresantă pe care o duc în prezent”, a transmis Marc Overmars în comunicatul publicat pe contul oficial al clubului.

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„Energia mea este astăzi complet epuizată. Dacă nu îmi ascult corpul acum, medicii mei spun că probabilitatea unui deznodământ nefavorabil este foarte mare. Prin urmare, trebuie să iau o decizie drastică și să-mi opresc complet activitatea profesională pentru perioada următoare.

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Nu există cuvinte care să descrie cât de multă durere îmi provoacă acest lucru. Royal Antwerp, orașul Anvers și suporterii clubului nostru au devenit parte din ceea ce am ajuns să fiu, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Poate că inima mea nu mai este la fel de puternică, dar bate acum și va bate și în viitor pentru acest club”, a mai transmis Overmars, înainte de a le mulțumi persoanelor din cadrul clubului Royal Antwerp.

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𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳 𝘃𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀 Beste supporters, Wekenlang was ik volop plannen aan het maken om jullie uitgebreid toe te spreken na de mercato. Want veel communicatie is er van mij naar jullie de laatste maanden niet geweest. Vandaar dat begin september met stip… — Royal Antwerp FC (@official_rafc)

Marc Overmars nu mai joacă fotbal din sezonul 2008-2009

Marc Overmars a bifat de-a lungul carierei 86 de selecții și 17 goluri pentru În cariera de jucător, Overmars a obținut 10 trofee, obținute cu Ajax și Arsenal și s-a retras în 2009, la 36 de ani, în tricoul lui Go Ahead Eagles. Fostul mijlocaș ofensiv a fost și fotbalistul Barcelonei, pentru care a evoluat în perioada 2000-2004.