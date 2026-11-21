România a început cu stângul aventura la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a cedat la limită în fața Mexicului, scor 0-1, iar dezamăgirea a fost uriașă în tabăra „tricolorilor”. Edu Corlat, căpitanul României și al lui Real Madrid, a fost însă în centrul atenției.
Edu Corlat, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români ai generației sale, a fost în centrul atenției după primul meci disputat de România la Mondialul U17. Tânărul care poartă banderola de căpitan atât la națională, cât și la juniorii lui Real Madrid, a atras inclusiv interesul prestigioasei publicații spaniole MARCA. Atât ibericii, cât și alte patru publicații i-au luat interviu.
La finalul confruntării cu Mexic, fotbalistul de 17 ani și-a exprimat dezamăgirea pentru rezultatul înregistrat, dar a transmis că România trebuie să rămână unită și să continue să muncească pentru următoarele partide.
„A fost o dezamăgire foarte mare. Am luptat, am făcut ce ne-a zis mister și asta e. Trebuie să muncim mai mult și să mergem mai departe, să ne pregătim pentru meciul cu Venezuela. (n.r. – Ce nu a mers azi?) Eu cred că am început un pic rău, apoi am continuat mai bine.
Am luat însă gol și la acest nivel diferența o fac detaliile. Am întâlnit o echipă puternică, iar o execuție a făcut diferența. Am demonstrat-o când am jucat cu Portugalia, cu Turcia, cu Uzbekistan. Am demonstrat că suntem o familie. Trebuie să muncim mai mult și să mergem mai departe”, a declarat Edu Corlat, în exclusivitate pentru FANATIK.
Pentru România urmează alte două partide importante în Grupa K a Campionatului Mondial. „Tricolorii” vor întâlni Venezuela pe 24 noiembrie și Camerun pe 27 noiembrie, meciuri în care vor încerca să obțină primele puncte la turneul final.