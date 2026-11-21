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România a început cu stângul aventura la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a cedat la limită în fața Mexicului, scor 0-1, iar dezamăgirea a fost uriașă în tabăra „tricolorilor”. Edu Corlat, căpitanul României și al lui Real Madrid, a fost însă în centrul atenției.

Edu Corlat, căpitanul României U17 de la Real Madrid, reacție după eșecul cu Mexic

Edu Corlat, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români ai generației sale, a fost în centrul atenției după Tânărul care poartă banderola de căpitan atât la națională, , a atras inclusiv interesul prestigioasei publicații spaniole MARCA. Atât ibericii, cât și alte patru publicații i-au luat interviu.

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La finalul confruntării cu Mexic, fotbalistul de 17 ani și-a exprimat dezamăgirea pentru rezultatul înregistrat, dar a transmis că România trebuie să rămână unită și să continue să muncească pentru următoarele partide.

„A fost o dezamăgire foarte mare. Am luptat, am făcut ce ne-a zis mister și asta e. Trebuie să muncim mai mult și să mergem mai departe, să ne pregătim pentru meciul cu Venezuela. (n.r. – Ce nu a mers azi?) Eu cred că am început un pic rău, apoi am continuat mai bine.

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Am luat însă gol și la acest nivel diferența o fac detaliile. Am întâlnit o echipă puternică, iar o execuție a făcut diferența. Am demonstrat-o când am jucat cu Portugalia, cu Turcia, cu Uzbekistan. Am demonstrat că suntem o familie. Trebuie să muncim mai mult și să mergem mai departe”, a declarat Edu Corlat, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ce urmează pentru România la CM U17

Pentru România urmează alte două partide importante în Grupa K a Campionatului Mondial. „Tricolorii” vor întâlni Venezuela pe 24 noiembrie și Camerun pe 27 noiembrie, meciuri în care vor încerca să obțină primele puncte la turneul final.

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