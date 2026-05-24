Marcaj strâns pe Ghencea la Daniel Bîrligea! Ce s-a întâmplat în tribune la FCSB – FC Botoșani. Foto și Video

Daniel Bîrligea (26 de ani) s-a accidentat după amicalul României cu Slovacia și Cu toate acestea, internaționalul român a vrut să stea aproape de colegii săi și să îi încurajeze din tribune la barajul cu FC Botoșani. Bîrligea a avut însă parte de „marcaj strâns”.

Daniel Bîrligea, one-man show pe Ghencea la FCSB – FC Botoșani

din tribuna VIP a stadionului „Steaua”. El a fost însoțit de iubită și de al 4-lea portar de la FCSB, Răzvan Mihai Udrea. Atacantul de națională al roș-albaștrilor a văzut cu greu partida având în vedere că a fost asaltat de fanii la poze și autografe. Daniel Bîrligea nu a jucat deloc în acest play-off. Ultimul său meci la FCSB e înfrângerea din ultima etapă a sezonului regulat, scor 1-3, cu U Cluj.

13 goluri a marcat Daniel Bîrligea în acest sezon pentru FCSB

Daniel Bîrligea, în tribune la FCSB - Botoșani

Daniel Bîrligea, show în tribune după golul marcat de Florin Tănase

Daniel Bîrligea a atras toate privirile nu doar în prima repriză, ci și în a doua. Atacantul fostei campioane a României a fost surprins imediat după golul de 3-1, pe care Florin Tănase l-a marcat dintr-un .

Imediat cum „decarul” FCSB-ului l-a executat pe Giannis Anestis, Bîrligea s-a ridicat în picioare și a început să danseze și să fredoneze melodia „Maria”, de la Scooter, care se auzea în difuzoarele stadionului „Steaua”.

Daniel Bîrligea evoluează la FCSB din vara lui 2024, când Gigi Becali a plătit 3.000.000 de euro pentru transferul său de la CFR Cluj. De când a ajuns la roș-albaștrii, atacantul a reușit să câștige un campionat, Supercupă a României și să ajungă până în optimile Europa League. În 72 de meciuri, „Bîrli-Gol” a marcat 30 de goluri și a reușit 8 assist-uri.

