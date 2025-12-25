Sport

Marcator în finala Champions League, care nu a mai jucat de 942 de zile, pus pe liber de un club legendar

Cariera unui fotbalist poate să fie de multe ori una imprevizibilă, care să te ducă de la momente incredibile, de vârf, la unele în care pur și simplu dispari din prim-plan.
Mihai Alecu
25.12.2025 | 21:23
În anul 2019, Divock Origi, pe atunci jucător al lui Liverpool, juca finala de Champions League contra lui Tottenham și marca golul care stabilea scorul final, 2-0 pentru „Cormorani”.

Eroul lui Liverpool din 2019, pus pe liber

Atacantul belgian venea după ce marcase și în semifinale, la celebrul meci contra celor de la Barcelona, terminat cu victoria englezilor, 4-0. Practic, acesta avea lumea la picioare și un viitor ce se anunța a fi unul strălucitor în tricoul lui Liverpool, cu multe trofee și prestații remarcabile.

Lucrurile nu au fost însă așa și în 2022, după ce i-a expirat contractul, a ales să semneze cu AC Milan, sperând că va reuși să-și atingă potențialul ce părea la un moment dat a fi unul uriaș. Totuși, Origi nu a strălucit nici în Serie A, iar sezonul 2025-2026 l-a găsit ca fiind parte din echipa U23 a celor de la AC Milan.

Divock Origi pleacă de la AC Milan

Belgianul nu a mai jucat pentru formația italiană de mai bine de 2 ani, mai exact de 942 de zile. El evolua pe 28 mai 2023, la un meci contra lui Juventus, ceea ce avea să fie ultima sa apariție pentru „rossoneri”. Între timp a mai fost împrumutat la Nottingham Forest, pentru care a jucat în stagiunea 2023-2024, ultimul său meci oficial la seniori fiind în Premier League, cu Everton, pe 21 aprilie 2024.

AC Milan a decis să-i rezilieze contractul și a făcut un anunț scurt: „AC Milan poate să confirme că a reziliat contractul lui Divock Origi de comun acord cu jucătorul. Clubul dorește să-i mulțumească pentru aportul său și îi dorește mult succes pe viitor”.

Destinație surpriză pentru Divock Origi

Divock Origi rămâne un jucător ce mai poate oferi fotbalului câțiva ani la nivel bun, mai ales că are doar 30 de ani și ultimul sezon a fost unul în care nu a existat o uzură din punct de vedere fizic pentru fotbalistul belgian în condițiile în care nu a jucat deloc.

Acesta are o propunere surprinzătoare, din Israel, de la Maccabi Tel Aviv, iar transferul s-ar putea realiza la începutul lunii ianuarie. Acesta ar putea să fie un nou start de care fotbalistul are nevoie.

