Marcator la eliminarea lui Dinamo de către 17 Nentori, antrenorul Vllazniei vrea să repete isprava ca antrenor, în Bănie!

Mirel Josa, antrenorul Vllazniei Shkoder, nu și-a pierdut optimismul înaintea Meci programat joi, de la ora 20:30.

”Trebuie să respecţi fotbalul pentru a culege roadele”, spune Mirel Josa

Este conștient că . Dar spune că echipa sa trebuie să dea 100%. Și susține că Vllaznia se poate califica, independent de obstacolele întâmpinate de echipa sa. Așa cum a făcut-o, în 1986, cu el în teren, 17 Nentori în fața unui Dinamo condus de Mircea Lucescu, cu o mulțime de internaționali în teren.

Vllaznia Shkoder n-a avut drum ușor până la Craiova. A zburat la Bologna, apoi, după o escală de 6 ore, a continuat drumul către România. Mirel Josa consideră însă că acest aspect nu trebuie să conteze în meciul de joi.

”Nu va fi o scuză drumul dacă nu ne vom califica, acestea au fost condiţiile noastre de călătorie şi asta e”, a spus Josa.

Amintind și faptul că jucătorii săi au avut totuși la dispoziție două zile. Lucru de care nu a beneficiat, în urmă cu 36 de ani, 17 Nentori, formație la care el evolua. Și totuși, 17 Nentori a eliminat Dinamo cu o dublă victorie. 1-0 în tur și 2-1 în București, golul al doilea al albanezilor, înscris în minutul 90, fiind marcat chiar de actualul tehnician al Vllazniei.

”Vom da sută la sută în acest meci. Favorită este Universitatea Craiova, dar fotbalul este imprevizibil, trebuie să respecţi fotbalul pentru a culege roadele.

În 1986 am jucat în Cupa Cupelor, cu Dinamo Bucureşti, şi ştiţi ce nivel avea Dinamo la acea vreme. Erau 9 jucători care evoluau în naţională şi antrenor era Mircea Lucescu, un gentleman.

Am câştigat atunci cu 1-0 în tur, goalkeeperul Lung (de fapt, Moraru, n.r.) a comis o greşeală. Atunci am plecat de la Tirana cu autobuzul şi ce autobuz era la acea vreme…

Am dormit la Sofia o noapte, am trecut peste Dunăre, am ajuns luni la Bucureşti, am dormit la cantonamentul echipei naţionale, am jucat peste două zile, miercurea, şi am câştigat cu 2-1, iar al doilea gol l-am marcat eu.

Nu înseamnă că voi marca şi mâine, fiindcă nu voi juca. Aşa că am vrut să spun că problemele privind transportul nu reprezintă scuze pentru eşecuri”, a rememorat Mirel Josa.

Mirel Josa își salută prietenii Ioan Andone și Mircea Rednic

Mirel Josa a ținut să îi salute și pe doi dintre foștii săi adversari, deveniți prieteni. ”Nu ştiu ce mai fac acum, dar vreau să-i salut pe doi prieteni ai mei, Ioan Andone şi Mircea Rednic.

Când am jucat la Constanţa, cu echipa naţională a Albaniei, la România evolua marele Gheorghe Hagi, iar Andone şi Rednic ne-au ajutat cu cazarea în perioada în care am stat la Constanţa.

Fotbalul s-a schimbat mult de atunci, ştiu că Dinamo este într-o criză financiară, fiindcă am vorbim cu prietenul meu, Demollari, care a jucat acolo”, a încheiat Josa.