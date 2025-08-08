Sport

A marcat în FCSB – Drita 3-2, dar Gigi Becali a zis că e OUT la retur: „O să joace el, că e jucător de națională”

FCSB a învins Drita cu 3-2 în manșa tur a turului 3 din preliminariile Europa League. Cine este primul jucător schimbat de Gigi Becali în perspectiva returului.
Mihai Dragomir
08.08.2025 | 06:30
A marcat in FCSB Drita 32 dar Gigi Becali a zis ca e OUT la retur O sa joace el ca e jucator de nationala
Pe cine scoate Gigi Becali din primul „11” pentru returul cu Drita. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a câștigat cu 3-2 în fața kosovarilor de la Drita în manșa tur a turului 3 preliminar din Europa League. Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat primul jucător scos din primul „11” pentru meciul retur.

OUT din primul „11” de la FCSB pentru returul cu Drita. Anunțul lui Gigi Becali

FCSB a „tremurat” și în meciul de pe teren propriu de joi seară, primind gol la începutul ambelor reprize și fiind condusă pe tabelă până la reușita lui Daniel Bîrligea din minutul 64.

Daniel Graovac, deși a restabilit egalitatea prin marcarea primului său gol în tricoul roș-albastru, nu va juca la meciul retur. Gigi Becali a anunțat că perechea de fundași centrali pentru partida din Kosovo va fi formată din Mihai Popescu și Siyabonga Ngezana.

„O să joace Mihai Popescu, are experiență. E jucător de echipa națională, e clar!”, a spus inițial Gigi Becali la TV Prima Sport, vorbind de asemenea și despre rezultatul obținut de echipa sa:

„Normal, având în vedere și echipa și scorul, victoria, e 100% că ne calificăm. Dar vezi că spun normal, până acum nu spuneam, mă lăudam. Acum numai, gata. Ce s-a întâmplat cu Shkendija nu mai zic niciodată în viața mea.

Să te scoată Shkendija , ăia erau mai slabi, ăștia nu sunt așa slabi, ăia erau slabi de tot. A fost o combinație blocaj mental, ghinion, încărcătură după pregătire, dar acum s-au eliberat”, a mai spus patronul bucureștenilor.

Cine este adversarul FCSB-ului în play-off-ul Europa League dacă trece de Drita

FCSB cunoaște deja viitoarea adversară din play-off-ul din Europa League. În cazul în care va trece de Drita în turul 3 preliminar, campioana României va întâlni în dublă manșă scoțienii de la Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției în sezonul trecut.

