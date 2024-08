Marcatorul lui FCSB, încrezător după înfrângerea cu Sparta Praga: „Vom câștiga cu LASK Linz și vom juca în Europa League”

FCSB a pierdut manșa retur cu Sparta Praga, scor 2-3, și a fost eliminată din preliminariile UEFA Champions League. .

Malcom Edjouma, după FCSB – Sparta Praga 2-3: „Au avut mai multă personalitate”

Edjouma consideră că jucătorii de la Sparta Praga nu au fost superiori în partida jucată în Ghencea, dar că experiența meciurilor europene i-a ajutat să o elimine pe FCSB.

„Nu am început meciul bine, dar cred că am arătat o altă față în repriza a doua. Este o experiență pe care am câștigat-o pentru meciurile următoare.

Sper să arătăm calitatea noastră încă de la început în următorul meci din Europa League. Dacă pot da gol, e bine, dar este important ceea ce fac pentru echipă.

A fost un meci bun, dar, din nefericire, am pierdut. Ei au avut mai multă personalitate, sunt obișnuiți să joace în cupele europene. Au mai multă experiență”, a declarat Malcom Edjouma pentru VOYO.

Malcom Edjouma, încrezător după FCSB – Sparta Praga 2-3: „Va fi un sezon bun”

consideră că și gazonul i-a dezavantajat pe elevii lui Elias Charalambous. Edjouma este încrezător în calificarea în UEFA Europa League înaintea celor două manșe cu LASK Linz.

„Poate că și gazonul a fost de vină, nu am putut să construim foarte bine. A fost un început de meci dificil. Nu putem vorbi despre arbitru. La nivelul ăsta trebuie să te lupți, să dai totul pentru a câștiga.

Dacă vom juca în următorul meci așa cum am jucat în repriza a doua, vom câștiga. Va fi un sezon bun, chiar și dacă vom juca în Europa League”, a mai declarat Malcom Edjouma, după FCSB – Sparta Praga 2-3.

FCSB dă peste LASK Linz în drumul spre UEFA Europa League

FCSB va continua aventura europeană din acest sezon în play-off-ul UEFA Europa League. Formația „roș-albastră” se va duela cu LASK Linz, locul 3 în campionatul austriac în sezonul trecut.

Fomația antrenată de Elias Charalambous va disputa prima manșă pe terenul celor de la LASK, pe 22 august, iar returul se va juca la București, pe 29 august.