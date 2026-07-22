Sport

Marcatorul lui Levski, fost la CFR Cluj, se teme de Craiova înaintea returului: „Ar putea fi fatal”

Kristian Dimitrov, căpitanul lui Levski Sofia și marcatorul golului bulgarilor în victoria cu Universitatea Craiova, are un mare regret, dar și o temere, după acest meci
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.07.2026 | 23:59
Marcatorul lui Levski fost la CFR Cluj se teme de Craiova inaintea returului Ar putea fi fatal
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Marcatorul lui Levski, fost la CFR Cluj, se teme de Craiova înaintea returului. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Kristian Dimitrov (29 de ani), căpitanul lui Levski Sofia, fost jucător la CFR Cluj pentru o scurtă perioadă în 2022, sub formă de împrumut de la Hajduk Split la acel moment, a marcat singurul gol al meciului de miercuri seară de pe teren propriu cu Universitatea Craiova din turul doi preliminar al UEFA Champions League, prima manșă. La final, fundașul central bulgar a apreciat că echipa lui ar mai fi putut marca unul sau chiar două goluri, astfel încât să obțină o poziție mult mai bună în vederea calificării înaintea returului de săptămâna viitoare.

Ce a declarat Kristian Dimitrov, căpitanul lui Levski Sofia și marcatorul din meciul tur cu Universitatea Craiova

În consecință, Dimitrov a concluzionat că este mare nevoie ca el și coechipierii lui să fie extrem de atenți la partida de pe „Ion Oblemenco”, întrucât orice greșeală i-ar putea costa pe bulgari accederea în faza următoare. „Vreau să-i felicit pe toți fanii noștri care ne-au susținut și au creat o atmosferă cu adevărat unică pe stadion. Cred că am avut suficiente ocazii clare pentru a marca un al doilea și chiar un al treilea gol, dar am avut ghinion în fazele finale. În același timp, Universitatea Craiova este o echipă extrem de valoroasă și au avut și ei ocaziile lor. Spre încântarea noastră, nu au reușit să profite.

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Nimeni nu a spus vreodată că sunt o echipă slabă. Dimpotrivă, vorbim în continuare despre campioana României. De acum înainte, nu vor mai fi adversari ușori în Europa. Nu trebuie să ne relaxăm nicio clipă, pentru că fiecare secundă de neatenție s-ar putea dovedi fatală.

Nu mă pot compara cu legende precum Elin Topuzakov. Sunt încă foarte departe de ele. Nu contează pentru mine cine marchează golurile. Cel mai important lucru este că suntem o echipă extrem de puternică și exact asta ne diferențiază. Cred că demonstrăm clar asta atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat Kristian Dimitrov după Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0, citat de jurnaliștii bulgari de la Top Sport. 

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Kristian Dimitrov CFR Cluj FCSB
Kristian Dimitrov în tricoul lui CFR Cluj la un meci cu FCSB disputat la Buzău pe 22 mai 2022, singurul pentru el la gruparea ardeleană, în care a și marcat de altfel, câștigat de echipa roș-albastră cu scorul de 3-1 în ultima etapă, după ce clujenii deveniseră deja campioni matematic. Foto: Sport Pictures

Ce a scris presa din Bulgaria după Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0

Jurnaliștii de la Sportal au apreciat de asemenea că echipa din Sofia ar fi putut obține un avantaj mai liniștitor în perspectiva returului în acest meci de pe teren propriu: „Levski a câștigat prima bătălie cu Universitatea Craiova, dar a ratat o oportunitate de a avea un avantaj mai serios. Levski a învins campioana României și e la un pas de turul trei preliminar. Campioana Bulgariei a ratat obținerea unui rezultat mai bun înainte de manșa secundă. Armstrong Oko-Flex și Akram Buras au ratat ocazii de aur”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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