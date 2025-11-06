Sport

Marcatorul Romanchuk, cu ochii în lacrimi după Rapid Viena – Craiova 0-1: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng”

Oleksandr Romanchuk a fost plin de emoții după ce a reușit să marcheze singurul gol al partidei dintre Universitatea Craiova și Rapid Viena, încheiată cu victoria oltenilor, 1-0, în Austria.
Mihai Alecu
07.11.2025 | 00:20
Marcatorul Romanchuk cu ochii in lacrimi dupa Rapid Viena Craiova 01 Am scris istorie Imi vine sa plang
Romanchuk, emoționat după ce a marcat golul decisiv în meciul dintre Craiova și Rapid Viena
Universitatea Craiova a reușit prima victorie din istoria ei în grupa principală din Conference League, după un meci excelent în Austria.

Ce spune Oleksandr Romanchuk după meciul cu Rapid Viena, în care a marcat golul decisiv

Oltenii au învins-o pe Rapid Viena după ce au avut o prestație solidă, în care multe ocazii au fost ratate de echipa lui Mirel Rădoi. Totuși, Oleksandr Romanchuk a înscris în prima parte și s-a încheiat confruntarea cu victoria echipei din Bănie. Fundașul central a fost vizibil emoționat și a spus că formația sa a scris istorie.

„Am scris istorie pentru România și pentru Craiova. Sunt foarte fericit, o emoție pozitivă. Mă bucur că am marcat. Atmosfera a fost foarte bună, le mulțumesc suporterilor care au făcut deplasarea până aici. În primul rând sunt fundaș, dar uneori se întâmplă în joc, să ajung în fața porții. Nu, nu am exersat așa ceva cu Mora, dar se întâmplă uneori.

Trebuia să dau gol la ce centrare bună mi-a dat Mora. Sunt fericit, îmi vine să plâng, știu cât de mult am muncit să fim aici. Abia aștept să ajung la colegii mei și să sărbătoresc cu ei această victorie minunată”, a declarat Romanchuk, marcatorul golului decisiv prin care Universitatea Craiova s-a impus în fața celor de la Rapid Viena.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova după victoria cu Rapid Viena

Universitatea Craiova urmează să joace în campionat, cu UTA Arad, meci în care oltenii vor să-și ia revanșa, după ce în tur au remizat, 3-3, după ce au avut 3-0. În grupa principală de Conference League, oltenii vor primi vizita celor de la Mainz, după care va urma un nou meci acasă, cu Sparta Praga. Ultimul meci pentru Mirel Rădoi și elevii săi, în grupa de Conference League, va fi cu AEK Atena, în deplasare.

Oltenii au în acest moment 4 puncte, după ce au pierdut, 0-1, cu Rakow, și au remizat acasă, 1-1, cu Noah. În cazul în care vor reuși să facă minim 8 puncte, șansele de a merge în primăvara europeană vor fi extrem de mari.

