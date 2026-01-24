Marcel Bîrsan, fază complicată încă din minutul 4 la U Craiova – FC Botoșani. Oltenii au cerut eliminare, VAR nu a intervenit

Duelul de play-off, dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, a început cu un ritm excelent și nu a durat mult până să fie prima fază controversată, la care oltenii au cerut cartonaș roșu pentru fundașul oaspeților.
În minutul 4 al partidei din Bănie, o minge care a ricoșat către poarta lui Anestis a fost judecată greșit de Diaw, fundașul central de la FC Botoșani, care s-a trezit că este păcălit de Nsimba, cel care a ajuns primul la minge și putea să scape către buturile adverse. Jucătorul formației moldave a simțit pericolul și l-a tras pe adversarul său, care a căzut imediat și s-a acordat lovitură liberă pentru formația din Bănie.
Marcel Bîrsan a considerat că Nsimba nu scăpa singur cu portarul, asta pentru că mingea a avut efect și s-a dus spre interiorul terenului, și i-a acordat doar cartonaș galben lui Diaw, în ciuda protestelor jucătorilor de la Universitatea Craiova, care au cerut eliminarea directă a fotbalistului francez. Din lovitura liberă rezultată, de la aproximativ 18 metri, Alexandru Cicâldău a șutat către poartă, însă a lovit doar zidul și nu a produs pericol pentru buturile lui Anestis.
Tensiunea din teren nu a putut fi simțită înainte de startul confruntării. Oficialii grupării din Bănie au făcut un gest superb pentru cetățeanul din India, Vipan Kumar, care a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani ce era în pericol să se înece. Acesta a fost invitat special pentru duelul dintre Craiova și Botoșani, iar înainte de fluierul de start a primit un tricou personalizat cu numele său.
Aflat în România de 2 ani, unde lucrează în construcții, Kumar a dezvăluit că este pentru prima dată pe stadion. Acesta urmează să devină și cetățean de onoare al Craiovei, asta după gestul făcut, care a dus la salvarea fetiței de 5 ani ce a fost foarte aproape să se înece în Parcul „Romanescu” din Craiova, incident petrecut pe data de 17 ianuarie 2026.