Marcel Bîrsan, fază complicată încă din minutul 4 la U Craiova – FC Botoșani. Oltenii au cerut eliminare, VAR nu a intervenit

Duelul de play-off, dintre , a început cu un ritm excelent și nu a durat mult până să fie prima fază controversată, la care oltenii au cerut cartonaș roșu pentru fundașul oaspeților.

Marcel Bîrsan, fază dificilă în startul partidei dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani. Oltenii au cerut cartonașul roșu direct pentru jucătorul oaspeților

În minutul 4 al , o minge care a ricoșat către poarta lui Anestis a fost judecată greșit de Diaw, fundașul central de la FC Botoșani, care s-a trezit că este păcălit de Nsimba, cel care a ajuns primul la minge și putea să scape către buturile adverse. Jucătorul formației moldave a simțit pericolul și l-a tras pe adversarul său, care a căzut imediat și s-a acordat lovitură liberă pentru formația din Bănie.

Marcel Bîrsan a considerat că Nsimba nu scăpa singur cu portarul, asta pentru că mingea a avut efect și s-a dus spre interiorul terenului, și i-a acordat doar cartonaș galben lui Diaw, în ciuda protestelor jucătorilor de la Universitatea Craiova, care au cerut eliminarea directă a fotbalistului francez. Din lovitura liberă rezultată, de la aproximativ 18 metri, Alexandru Cicâldău a șutat către poartă, însă a lovit doar zidul și nu a produs pericol pentru buturile lui Anestis.

Gest impresionant făcut de oficialii de la Universitatea Craiova înainte de startul partidei cu FC Botoșani

Tensiunea din teren nu a putut fi simțită înainte de startul confruntării. Oficialii grupării din Bănie au făcut un gest superb pentru cetățeanul din India, Vipan Kumar, care a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani ce era în pericol să se înece. Acesta a fost invitat special pentru duelul dintre Craiova și Botoșani, iar înainte de fluierul de start a primit un tricou personalizat cu numele său.

Aflat în România de 2 ani, unde lucrează în construcții, Kumar a dezvăluit că este pentru prima dată pe stadion. Acesta urmează să devină și cetățean de onoare al Craiovei, asta după gestul făcut, care a dus la salvarea fetiței de 5 ani ce a fost foarte aproape să se înece în Parcul „Romanescu” din Craiova, incident petrecut pe data de 17 ianuarie 2026.