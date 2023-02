Marcel Bîrsan l-a scos din minţi pe Dan Petrescu, după două decizii luate în prima repriză! CFR Cluj a cerut gol valabil şi penalty

Derby-ul dintre a produs scântei încă din startul meciului. Prima repriză a fost una cu ocazii de ambele părţi şi chiar dacă nu au fost durităţi, arbitrul Marcel Bîrsan a avut de gestionat două faze complicate.

Marcel Bîrsan l-a scos din minţi pe Dan Petrescu, după două decizii luate în prima repriză!

Prima a venit în minutul 18, când Ciprian Deac a primit o pasă în careu de la şi a deschis scorul. Asistentul a ezitat câteva secunde, apoi a ridicat fanionul. Marcel Bîrsan a solicitat intervenţia VAR.

ADVERTISEMENT

Pe reluări s-a putut vedea cum Ciprian Deac a fost surprins în poziţie afară din joc. Asta nu l-a împiedicat pe Dan Petrescu să arunce cu o sticlă la marginea terenului când arbitrul a anunţat decizia.

Burcă a cerut penalty!

Doar trei minute mai târziu a fost o nouă fază controversată la poarta lui Laurenţiu Popescu. Andrei Burcă a cerut un fault, însă reluările au arătat că Marcel Bîrsan a luat decizia bună de a lăsa jocul să continue.

ADVERTISEMENT

Faza a fost analizată cu VAR, însă a rămas decizia centralului din teren. Ambele faze controversate au fost abordate corect de Marcel Bîrsan, care nu a acordat niciun cartonaş galben în primele 45 de minute.

Dan Petrescu, supărat de programul lui CFR Cluj: “Un început mai greu nu se putea!”

Înaintea meciului de la Craiova, Dan Petrescu a declarat că CFR Cluj are cel mai greu program în acest început de an, mai ales că se aproape şi dubla confruntare cu Lazio, din Conference League:

ADVERTISEMENT

”La ce meciuri am avut noi anul ăsta, un început mai greu nu se putea, cu Farul, Voluntari, FCSB, Craiova și Lazio. Nu e ușor, dar dacă nu am fi fost buni anul trecut, nu am fi ajuns în postura asta. E un meci pe care un fotbalist vrea să îl joace, un antrenor vrea să fie pe bancă.

Un stadion extraordinar, CFR a fost de mai multe ori, eu am fost doar de două ori. E un meci pe care vrei să îl joci, sper ca jucătorii să dea maximum. Până atunci mă gândesc doar la Craiova, nici nu mă uit la meciurile lui Lazio, pentru că nu este corect.

ADVERTISEMENT

Presiunea e pe Lazio, nu pe noi. Noi mergem să jucăm. Nu cred că ar fi jucat Ștefan Radu. Mi-ar fi plăcut să îl văd aici”, a declarat Dan Petrescu.