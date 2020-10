Marcel Ciolacu a aflat cine l-a fotografiat la restaurant, fără mască: „A fost un moment, dar a greși e omenește”

Marcel Ciolacu, liderul social-democraţilor, a fost fotografiat fără mască într-un restaurant din Buzău.

Acesta a declarat că fotografiile au fost făcute de către o candidată a PNL de la Bacău, conform știripesurse.ro.

Ciolacu a fost surprins în timp le ce lua masa cu membrii familiei sale.

Marcel Ciolacu: „A fost un moment, dar a greși e omenește”

„Eu împreună cu șase membri ai familiei mele am ieșit să mâncăm la restaurant, seara. Nu e nicio restricție. Nu impune nimeni să porți mască, e și greu să mănânci cu masca. Suntem și în scenariul verde la Buzău. În acest timp, a venit domnul Tudose cu soția. S-au așezat la masă. În acele momente, s-au făcut poze de către o candidată a PNL de la Bacău. Foarte bine că le-a făcut. S-a dus, a anunțat 112.

Până să vină poliția, noi am despărțit mesele și ne-am apucat să mâncăm. A venit poliția, a constatat că există distanțarea. A doua zi, am vorbit cu poliția *Domle, vă trimit toate buletinele, am greșit. Mi-am cerut și scuze. E păcat că am dat un exemplu negativ. A fost un moment, dar a greși e omenește. Cel mai rău îmi pare e exemplul pe care l-am dat și situația în care mi-am pus familia”, a spus Marcel Ciolacu.

Amintim faptul că în urma apariției în presă a imaginilor care-l înfățișau pe președintele PSD Marcel Ciolacu într-un restaurant din județul Buzău stând la aceeași masă cu alte 10 persoane, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 21.000 de lei.

Marcel Ciolacu a afirmat, într-o postare pe contul său de Facebook, că amendarea sa arată că premierul Ludovic Orban se folosește de poliție ca mijloc de luptă politică.

„Orban și ai săi folosesc Poliția Română în scopuri politice. Este o rușine! Asta arată cât de disperați sunt și cât de jos au ajuns! Nu am văzut nicio conferință de presă a Poliției atunci când Orban și miniștrii săi beau și chefuiau la guvern în timp ce românii erau închiși în case. Nici când liderii PNL făceau paranghelii și reuniuni politice cu sute de persoane”, a scris Ciolacu.