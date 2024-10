Marcel Ciolacu “a dat în scris” că nu va desemna premier de la AUR. Reacția ironică a lui Nicolae Ciucă

Marcel Ciolacu, candidat al PSD la prezidențiale, a fost întrebat în cadrul unei dezbateri electorale televizate dacă există un blat între partidul pe care îl conduce și formațiune a politică al cărui lider este George Simion.

Marcel Ciolacu “a dat în scris” că nu va desemna premier de la AUR

în răspunsul său că a fost „cel mai atacat om politic de către Simion”. Marcel Ciolacu a reamintit că liderul AUR l-a „înjurat 45 de minute în timpul unui discurs și trăgea de ușa biroului meu”.

„Cum să fac eu cu un asemenea personaj blat?”, a întrebat Marcel Ciolacu, în cadrul dezbaterii organizate de Antena 3 CNN și a sugerat că zvonurile pe această temă ar fi lansate de PNL

Șeful PSD a semnat și o hârtie prin care și-a luat angajamentul că nu va desemna un prim-ministru de la AUR, dacă va câștiga alegerile prezidențiale.

Marcel Ciolacu a mai susținut și că viitorul premier „nu va fi din partea PSD” și le-a cerut membrilor Consiliului Politic Național al PSD, prezenți în sala unde a avut loc dezbaterea electorală, să voteze, în direct, decizia politică de a nu face alianță cu AUR.

„În primul rând, o mai spun o dată, dacă românii vor decide să fiu președintele României şi mă uit la colegii mei, fără nicio supărare, prim-ministrul nu va fi din partea PSD. (…)

Am spus foarte clar că, dacă voi fi ales președinte, o să le recomand colegilor mei, foarte clar, că viitorul prim-ministru să nu fie din partea PSD. (…)

Vă spun ce nu vom face cu certitudine, chiar dacă acest lucru va însemna ca PSD să meargă el în opoziţie. PSD nu va face majoritate cu partidul AUR. Nea Paul (Paul Stănescu n.r.), sunt 80% din membrii Consiliului Politic Național în sală?

Propun în direct la colegii mei ca să fie o decizie politică că PSD nu va face alianţă cu AUR, chiar dacă acest lucru va duce partidul în opoziție. Vă rog frumos”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Reacția ironică a lui Nicolae Ciucă

Cu două zile în urmă, , tot într-o dezbatere electorală organizată de aceeași televiziune, un document prin care se angaja că liberalii nu vor mai face alianță cu PSD.

După ce contracandidatul său, liderul social democrat, a semnat angajamentul referitor la AUR, Nicolae Ciucă i-a răspuns cu o ironie în limba engleză postată pe pagina sa de Facebook.

„Marcele,

There can be only one!

P.S. ‘Nu am să desemnez un prim-ministru din partea partidului AUR’ este diferit de ‘Nu voi face alianță / coaliție de guvernare cu AUR’.”, a scris Nicolae Ciucă în postarea sa.