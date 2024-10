Marcel Ciolacu: “Aderare completă la Schengen până la finalul anului. Din 2024, fără vize în SUA!”

Printre temele abordate de liderul PSD în cadrul evenimentului de lansare a programului politic pentru prezidențiale s-au numărat și cele privind aderarea completă a țării noastre la spațiul Schengen, accesul în programul Visa Waiver, dar și primirea României în OCDE.

Marcel Ciolacu: “Aderare completă la Schengen până la finalul anului. De anul viitor, fără vize în SUA”

a dat asigurări că România va fi complet în spațiul european de liberă circulație până la sfârșitul acestui an, că românii vor circula fără vize în SUA de anul viitor, dar și că țara noastră va deveni membră OCDE în 2026.

“Și vă spun acum: până la sfârșitul anului, vom avea o aderare completă la Schengen. Am îndeplinit condițiile tehnice pentru a călători, de anul viitor, fără vize în Statele Unite.

Iar în 2026, România va intra în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ceea ce ne va pune în rândul statelor dezvoltate. Cu tot ceea ce implică acest lucru – investiții, dezvoltare, creștere a nivelului de trai!”, a declarat, duminică, Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a explicat și cum va arăta politica externă a României, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, pornind de la principiul că va fi bazată atât pe consens național, cât și pe trei piloni: predictibilitate, eficiență și curaj.

“Am spus la început că planul pentru România, pe care îl propun românilor, prevede investiții de peste 155 miliarde de euro. Însă, deși par mulți, acești bani nu sunt suficienți! Ne trebuie, în egală măsură, alte zeci de miliarde din investiții străine.

De aceea, îmi propun o politică externă cu totul diferită de cea de până acum, bazată pe consens național și pe trei piloni: predictibilitate, eficiență și curaj.

Ca președinte al României, voi pune interesele economice pe primul loc în relațiile externe. În deplasări, voi merge cu o aeronavă cât mai mare pentru delegații economice puternice.

Vreau să fiu alături de șefii celor mai importante companii românești. Așa cum fac toți liderii statelor dezvoltate!”, a mai promis candidatul PSD, care arată că vrea să se distanțeze cât mai mult de actualul șef al statului Klaus Iohannis.

Extinderea parteneriatului strategic cu SUA

extinderea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, având ca obiectiv atragerea marelui capital european în economia românească și pentru modernizarea industriei de armament, dar și întărirea influenței României în cadrul Uniunii Europene.

“Un punct esențial va fi extinderea parteneriatului strategic cu Statele Unite astfel încât să aducem marele capital american în economie, dar și pentru a moderniza armata și a dezvolta industria locală de armament.

Vom continua să fim un partener de încredere în cadrul Uniunii Europene. Dar este obligatoriu să ne asigurăm că vocea României este auzită și respectată, atunci când se iau decizii importante.

Am obținut deja o mare victorie pentru România la Bruxelles. Pentru prima dată de la aderare, România are un vicepreședinte al Comisiei Europene. Am demonstrat că se poate, atunci când acționezi strategic și ai un plan”, a subliniat președintele Partidului Social Democrat în cadrul discursului său de duminică.