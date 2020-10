Marcel Ciolacu, amendat pentru înghesuiala de la restaurant: „Orban folosește Poliția în scopuri politice. Este o rușine!”

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, a anunțat că, în urma apariției în presă a imaginilor care-l înfățișau pe președintele PSD Marcel Ciolacu într-un restaurant din județul Buzău stând la aceeași masă cu alte 10 persoane, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 21.000 de lei.

UPDATE 13.30: Marcel Ciolacu a afirmat, într-o postare pe contul său de Facebook, că amendarea sa arată că premierul Ludovic Orban se folosește de poliție ca mijloc de luptă politică.

„Orban și ai săi folosesc Poliția Română în scopuri politice. Este o rușine! Asta arată cât de disperați sunt și cât de jos au ajuns! Nu am văzut nicio conferință de presă a Poliției atunci când Orban și miniștrii săi beau și chefuiau la guvern în timp ce românii erau închiși în case. Nici când liderii PNL făceau paranghelii și reuniuni politice cu sute de persoane”, a scris Ciolacu.

Ciolacu și-a „turnat” comesenii

El precizează că județul Buzău, unde se află restaurantul în care a fost fotografiat, se află în scenariu verde, deci restarantele au rămas deschise și în interior, iar purtarea măștii de protecție la masă nu este obligatorie. Totuși, liderul PSD admite că a încălcat prevederile legale, astfel că a transmis poliției numele tuturor celor care au fost la respectiva masă.

„Am luat masa împreună cu familia mea, iar, la un moment dat, au venit mai mulți colegi la masă cu noi. Știu că nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru, chiar și pentru câteva minute. De aceea, am transmis astăzi dimineață poliției toate datele celor care au fost la masă. Voi plăti amenda. Este o regulă pe care trebuie să o respectăm toți”, a precizat Ciolacu.

Amenzile au fost aplicate pentru nerespectarea normelor privind prevenirea infectării cu SARS-CoV-2, întrucât la masa la care se aflau Marcel Ciolacu și fostul premier Mihai Tudose se aflau mai mult de șase persoane, limita maximă permisă.

Din declarația de presă a lui Georgian Drăgan reiese că polițiștii care au venit sâmbătă seara la fața locului au sancționat inițial membri ai personalului restaurantului, ulterior făcându-se identificarea comesenilor lui Marcel Ciolacu.

Polițiștii au identificat persoanele din fotografie

„La momentul sosirii la adresă, polițiștii au constatat că în interiorul incintei se aflau trei persoane și alte trei erau în afara spațiului închis. S-a constatat că parte din personal nu respecta întocmai măsurile de protecție individuală. Astfel, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 55/2020 privind privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, a declarat Georgian Drăgan.

În baza sesizării inițiale, însoțită de fotografii, s-a trecut la identificarea și sancționarea grupului de 11 persoane. „Au fost identificate toate persoanele care apar în imaginile din spaţiul public, acestea fiind sancţionate contravenţional, pentru că erau mai mult de șase persoane la o masă. De asemenea, reprezentantul operatorului economic a fost sancţionat, pentru neluarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. Cuantumul total al sancţiunilor este de 21.000 de lei. Fac precizarea că localitatea respectivă se află în scenariul verde, aşadar, operatorii economici pot desfăşura activităţi economice, cu respectarea normelor sanitare generale de protecţie”, a mai spus Drăgan.

Înghesuială la masa lui Marcel Ciolacu

Președintele PSD Marcel Ciolacu și fostul premier Mihai Tudose au fost fotografiați într-un restaurant stând la masă împreună cu alte nouă persoane încălcând astfel regulile de distanțare. Imaginea a fost surprinsă la restaurantul pensiunii „Țara Luanei” din Sărata-Monteoru (județul Buzău).

Senatorul PSD Lucian Romașcanu, prezent la acel eveniment, a susținut că nu poate fi vorba de încălcarea regulilor de protecție. Romașcanu susține că cele 11 persoane erau, de fapt, împărțite în trei grupuri așezate la trei mese diferite. Fotografia ar fi fost realizată în scurtul interval de timp în care cei 11 participanți s-au adunat laolaltă.

„Noi ne-am întâlnit… Am fost trei grupuri la trei mese. Poza este făcută când ne-am aşezat toţi la o masă. (…) Lucrurile nu au fost aşa cum au fost prezentate. Am stat trei grupuri la trei mese. 30 de secunde, un minut, am alăturat mesele…”, a declarat Romaşcanu.