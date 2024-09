Marcel Ciolacu, amintiri din copilărie: ”Tata era un om mai dur. Am muncit, am cărat lăzi cu marfă”

Premierul României, într-o comunitate unde oamenii nu încuiau uşile apartamentelor, și a avut o copilărie frumoasă chiar dacă părinții săi au fost destul de severi cu el.

”Nu mi-am prins niciun bunic în viaţă”

”Am avut o copilărie frumoasă, trăiam toţi într-un bloc, eu intram la vecina şi-mi spunea mama du-te la vecina, ia în frigider, adu-mi două ouă. Mă duceam, spuneam sărut mâna, de obicei nici nu spuneam ce vreau, deschideam frigiderul, îmi luam două oră şi pleca nu se încuiau uşile în bloc, noi nu aveam uşa încuiată. Erau alte vremuri, de asta cred că nici nu am sentimentul ăsta de ură. Dar nu am avut probleme să muncesc, am cărat lăzi cu marfă”, a declarat Marcel Ciolacu la

și jumătate moldovean dinspre mamă și că a avut încă doi frați care din păcate, nu mai sunt în viață.

”Tata era un oltean dintr-o familie foarte numeroasă, 11 fraţi. Un singur frate am prins în viaţă. Eu nu mi-am prins niciun bunic în viaţă, nici din partea mamei, nici din partea tatălui. Şi era un om mai dur, mai posac, venea din şcoală militară, avea trei băieţi, trebuia să-i ţină în mână”, a mai spus președintele PSD.

Marcel Ciolacu a mai povestit că în momentul în care nu a reușit să intre la facultate,”imediat m-a trimis la muncă şi înainte de armată şi după armată acelaşi lucru: dom-le, n-ai fost în stare, du-te, doar nu te ţin eu în spate!”

”Mama venea dintr-o familie din Tecuci, din Moldova. Fraţii mei au fost amândoi născuţi la Tecuci. De exemplu, parte din parcul din Tecuci este fosta curte a mamei mele, a părinţilor mamei mele, a bunicului”, a afirmat Ciolacu.

”Bunicul a donat tot statului român”

Candidatul PSD la Președinția României spune că nu și-a cunoscut niciodată bunicii, însă are o amintire de la bunicul matern și anume, cadranul de vitezometru de la maşina pe care comuniștii i-au confiscat-o.

”Eu nu l-am prins, ce am ca amintire de la bunicul e cadranul de vitezometru de la Buick-ul, de maşina pe care a avut-o şi care a fost luată de comunişti. L-au făcut întâi şofer pe propria maşină şi pe urmă l-au trimis la canal şi în doi ani de zile a murit”, a povestit acesta.

Potrivit șefului Executivului, ”cumva, bunicul a donat tot statului român, gara din Tecuci e construită pe via lui bunicu, a donat tot statului român, ca mama mea să fie lăsată să dea Bacalaureatul. Astea erau vremurile. Singurul lucru nedonat sunt locurile de la cimitir, unde sunt părinţii mamei”.

Cât despre părinții săi, premierul Marcel Ciolacu are numai cuvinte de laudă la adresa lor. Deși au fost foarte stricți, el este de părere că atât mama, cât și tatăl său, au avut ”nişte principii foarte sănătoase”.