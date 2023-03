Marcel Ciolacu anunţă repararea unei nedreptăţi istorice. Clădirea Seminarului Teologic din Chişinău va reveni Mitropoliei Basarabiei

Clădirea monument istoric a fostului Seminar Teologic din Chişinău va fi trecută cu titlu gratuit în posesia Mitropoliei Basarabiei, după cum a anunţat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, acesta salutând o iniţiativă a partidului PAS, din Republica Moldova, care mai are nevoie doar de avizul formal al parlamentului.

Seminarul Teologic din Chişinău a fost înfiinţat în 1813

Inițiativă legislativă a fost înregistrată în Parlament de 11 deputați PAS, în frunte cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Potrivit documentului, imobilul care este introdus în Registrul monumentelor de istorie și cultură a municipiului Chișinău, va ajunge în posesia Bisericii Creștine Autonome Locale, din cadrul Patriarhiei Romane Mitropolia Basarabiei.

“Se face dreptate pentru Mitropolia Basarabiei! Autoritățile de la Chișinău vor transmite cu titlu gratuit Mitropoliei Basarabiei, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, clădirea fostului Seminar Teologic din perioada interbelică. Le mulțumesc parlamentarilor PAS pentru că au depus acest proiect de lege și sper ca el să fie adoptat cât mai repede”, a fost reacţia lui Marcel Ciolacu, de sprijinire a acestei iniţiative.

. “După 30 de ani de discriminare și inechitate, în sfârșit se face dreptate pentru Mitropolia Basarabiei, care este singura alternativă pe linie de credință din Republica Moldova la biserica subordonată direct Patriarhiei Moscovei”, a mai scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.

În timpul ocupației sovietice din 1940-1941, și mai apoi în timpul regimului sovietic din 1944 până în 1992, Mitropolia Basarabiei și-a încetat activitatea, iar toate proprietățile sale au fost confiscate şi naționalizate de către regimul sovietic. Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată din nou oficial prin ordinul nr.1651 din 30 iulie 2002 al Serviciului de Stat pentru problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, însă fără a intra în posesia drepturilor sale patrimoniale.

“Este o reparație istorică și morală față de nedreptatea făcută Mitropoliei Basarabiei, care a fost interzisă odată cu venirea sovieticilor la putere și căreia comuniștii i-au confiscat, naționalizat sau distrus toate proprietățile. Pe viitor, Mitropolia Basarabiei- sub ocrotirea Bisericii Ortodoxe Române, își va ocupa locul binemeritat în societate și va putea contribui pe deplin la formarea educației spirituale și culturale a cetățenilor Republicii Moldova”, a mai .

Seminatrul Teologic din Chişinău a fost o instituție de învățământ din Basarabia gubernială, înființată de către mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, în 1813. Inițial, avea trei secții: inferioară (retorică), medie (de filozofie) și superioară (de teologie), având ca model Academia Teologică din Kiev. În lipsa manualelor, principala lucrare de referință o constituia Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă, cu predare în limba rusă.

În 1814 a fost fondată biblioteca seminarului, iar din 1813 până în 1913 au absolvit seminarul 67 de promoții. Din cei 4.700 elevi înscriși, doar 2.436 au absolvit studiile, în timp ce 383 absolvenți au urmat și studii superioare. Clădirea Seminarului este monument istoric, protejat de stat.

“O contribuție importantă în această victorie a românismului și a credinței o are domnul Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, alături de care am fost la începutul anului la o întâlnire cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în care am discutat toate aceste aspecte”, a concluzionat Marcel Ciolacu, în postarea de pe Facebook.