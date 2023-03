Marcel Ciolacu anunță un nou sprijin financiar pentru fermieri. Liderul PSD, întâlnire cu vicepreședintele CE, Frans Timmermans

Marcel Ciolacu oferă o veste excelentă pentru fermierii români. Liderul PSD anunță un nou sprijin financiar pentru producători. Anunțul social-democratului vine după o întâlnire cu vicepreședintele Comisiei Europene (CE), Frans Timmermans.

Marcel Ciolacu: ”Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar”. Anunțul liderului PSD, făcut după întâlnirea cu Frans Timmermans

vor fi sprijiniți în continuare de Uniunea Europeană. Aceștia vor primi un nou ajutor financiar, suplimentar, din partea Comisiei Europene.

ADVERTISEMENT

Anunțul vine din partea președintelui PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Vineri, liderul social-democrat a avut o întrevedere cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, la București.

”Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, pe baza unei formule echitabile. Acesta este unul dintre rezultatele discuției pe care am avut-o astăzi (n.r. vineri, 31 martie) cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans”, se arată într-un mesaj postat de Marcel Ciolacu pe .

ADVERTISEMENT

Anunțul președintelui social-democrat vine la o zi distanță după ce ministrul agriculturii, .

De asemenea, în urma discuțiilor cu oficialul de la Bruxelles, Marcel Ciolacu a dat asigurări că țara noastră va implementa toate reformele propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

ADVERTISEMENT

”În plus, am transmis că PSD va asigura implementarea integrală a PNRR. Vom continua efortul pentru sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova. PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării pentru a oferi stabilitatea de care are nevoie România. Astăzi, împreună cu domnul Timmermans și colegii noștri din PSD, vom sărbători 130 de ani de social-democrație în România”, a mai transmis liderul PSD.

Marcel Ciolacu, discuții cu Frans Timmermans și despre aderarea României la Schengen

În aceeași postare din online, Marcel Ciolacu spune că i-a mulțumit oficialului de la Comisia Europeană pentru susținerea acordată în demersurile de aderare la Spațiul Schengen a României.

ADVERTISEMENT

”De asemenea, i-am mulțumit domnului Timmermans pentru sprijinul puternic al socialiștilor europeni în ceea ce privește aderarea României la Schengen. Mă bucur să constat că această susținere rămâne la fel de fermă din partea familiei noastre europene”, a mai scris Marcel Ciolacu.