Marcel Ciolacu, atac la Bolojan după ce inflația a explodat. Ce măsuri ar aplica acum fostul premier: „Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân”

Fostul prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, a publicat o reacție scurtă, dar dură, după ce Institutul Național de Statistică a transmis indicele ratei anuale a inflației. Acesta a crescut masiv față de acum doi ani, iar în acest context, Ciolacu a prezenta și câteva idei pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan le-ar putea aplica.

Marcel Ciolacu, atac la Bolojan după ce inflația a explodat

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Marcel Ciolacu a spus că „ne-am întors în urmă cu doi ani”, când inflația era 10,3%. În timpul mandatului său, , respectiv 5%, fiind și preluată de următorul guvern la același nivel.

„În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10.3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM –uri.

Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie”, a scris fostul premier în mesajul său.

De ce a crescut, de fapt, inflația

Ciolacu a avut și o reacție față de actuala inflație, mult mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, cauzată de creșterea prețurilor la energia electrică și a costului pentru produse și servicii. Fostul șef al Guvernului a notat și faptul că efectele negative încă nu se văd în totalitatea lor, mai ales după creșterea TVA.

„Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie. Și încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august!”, a mai scris Marcel Ciolacu pe pagina sa.

Măsurile pe care le-ar aplica fostul premier

Pentru a veni în sprijinul actualului Guvern condus de Ilie Bolojan, scurtă de măsuri ce ar putea fi aplicate în așa fel încât populația să nu fie afectată de deficitul bugetar, iar rata inflației să scadă până la un nivel suportabil.

„De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri:

1. Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat;

2. Asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții;

3. Dialog cu ANRE si companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei”, a mai scris Ciolacu.

Fostul prim-ministru și-a încheiat mesajul spunând că Guvernul României trebuie să acționeze rapid pentru a crește puterea de cumpărare a românilor: „Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic!”.