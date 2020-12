Marcel Ciolacu, atac la serviciile secrete: “Suntem singurul stat din UE în care se întâmplă asta”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a lansat un atac la adresa serviciilor secrete din România, (n.red. mai exact a STS-ului) declarănd la DC News că “suntem singurul stat din Uniunea Europeană în care un serviciu secret numără voturile, doar aici se întâmplă asta”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În emisiunea moderată de către Bogdan Chiriac, Marcel Ciolacu s-a referit la mai multe aspecte legate de votul de duminica aceasta.

De asemenea, președintele Partidului Social Democrat explică modalitățile în care colegii săi s-au pregătit pentru ziua alegerilor parlamentare, pentru a nu risca ca votul să fie fraudat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ciolacu atacă STS-ul: “Doar aici se întâmplă asta”

Președintele social-democraților s-a referit la modalitatea prin care votul este organizat. Serviciul de Telecomunicații Speciale nu face o numărătoare propriu-zisă, ci pune la dispoziție sistemele informatice pentru ca votul să fie unul securizat.

“Mai este o problemă, suntem singurul stat european în care numărătoarea voturilor se face de către un serviciu secret (n.red. Serviciul de Telecomunicații Speciale), nu că aș ridica suspiciuni.

ADVERTISEMENT

Singurul stat în care un serviciu de informații intervine într-un proces democratic, de aceea avem autoritatea electorală, ea ar trebui să se ocupe cu acest lucru, cu softul și cu logistica”, a declarat Marcel Ciolacu.

Președintele PSD: “Vom da rezultatele preliminare în câteva ore”

“Eu când am ajuns președinte am cerut să vedem numărătoarea paralelă de la europarlamentare și am descoperit că nu există. De aproape două luni de zile ne-am pregătit și am cumpărat un soft din SUA de la o firmă specializată pentru așa ceva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La ora asta la partid se face prima simulare, mâine va fi a doua simulare. Prima dată se va face după SMS-uri și apoi pe baza proceselor verbale la nivel local și regional.

A fost și o verificare la sânge a reprezentanților din secții de votare. Eu am cerut partidului să ne organizăm deoarece avem cel mai mare partid și vom veni cu cifrele la virgulă în noaptea alegerilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cred că am văzut ce s-a întâmplat la Sectorul 1, este evident ce s-a întâmplat, am văzut ce s-a întâmplat și cu sondajele care dădeau diferențe de zece procente și au fost de 0.5%, iar de data asta suntem pregătiți.

Vom prezenta rezultatele preliminare la câteva ore, 90% dintre ele se vor confirma. De data aceasta vom avea și o dovadă dacă se întâmplă ca voturile să fie fraudate, nu vom mai avea procese semnate în alb de către reprezentanții altor partide.

ADVERTISEMENT

Avem o echipă de avocați în spate, ne-am înarmat cu tot ce este nevoie. A greși este omenește, a continua în greșeală este prostește”, a adăugat președintele PSD.

Ciolacu promite: “Dacă suntem pe primul loc, mergem la Cotroceni cu propunere de prim-ministru”

Marcel Ciolacu a declarat joi că liberalii fac tot posibilul să blocheze votul cetățenilor și îndeamnă românii să vină la vot pentru a scăpa de către această guvernare.

ADVERTISEMENT

“Dacă suntem pe primul loc mergem la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru deoarece acesta este spiritul Constituției și sper din tot sufletul ca președintele să depășească momentul înfrângerii și să preia haina Constituției.

O diferență între mine și Orban este că pe mine nu m-a îmbătat puterea, eu nu îmi doresc neapărat să fiu prim-ministrul României, am alți colegi poate mai pregătiți decât mine.

În toată această perioadă cât am făcut programul de guvernare, au creat o competiție în interiorul partidului între oamenii cu experiență politică pentru a fi persoana desemnată ca prim-ministru.

E o relaxare în interiorul partidului și a devenit o competiție colegială, nu mai este un aranjament, nu mai există cutuma că președintele de partid să fie propunerea de prim-ministru și candidatul la prezidențiale, am rupt această obișnuință”, a afirmat Ciolacu.