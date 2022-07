Marcel Ciolacu continuă să critice pensiile speciale: ”Vom veni cu o impozitare foarte mare”

Ciolacu critică fosta guvernare pentru lipsa sistemelor performante de irigații din țara noastră. Marcel Ciolacu e ”sătul” să aibă dreptate mereu și e convins că problema mult dezbătută a pensiilor speciale nu va rămâne nerezolvată. ”E inexplicabil să ai o pensie mai mare decât ai avut în activitate”, a explicat, din nou, Ciolacu.

Marcel Ciolacu, critic dure la adresa pensiilor speciale

”După doar un an de zile mi s-a dat dreptate la absolut toate capitolele. Rămân în zona de pensii speciale, în acest moment am picat cu toții de acord, e aproape inexplicabil să ai o pensie mai mare decât ai avut în activitate, aici vom veni cu impozitare foarte mare. , nu pensii speciale. E obositor să ai dreptate, cât să tot am dreptate”, a completat liderul PSD.

, pe larg, istoria pensiilor speciale din România. Cine le-a creat, cine le vrea uitate și cine ține cu dinții de ele.

Referitor la sectă, Ciolacu a criticat dur fosta guvernare ”de dreapta” care a negociat extrem de prost cu UE și nu a inclus investițiile în irigații în planul de investiții.

”Nu sunt specialist în secetă, e domnul ministru Daea. Am văzut cu toții că acolo unde sunt irigații nu este problemă de secetă. Anumiți miniștri care au fost în acea faimoasă guvernare de dreapta, ar trebui să răspundă de ce în PNRR nu avem prins niciun metru de irigații.

Încercăm la renegocieri să prindem aceste irigații și nu numai. Căutăm soluții și din fonduri de la bugetul statului, ca să urgentăm acest sistem de irigații mult discutat. Cred că o sa vină domnul ministru Daea și va prezenta propunerile”, a explicat Ciolacu.

Taxele nu vor crește în România

Președintele PSD a insistat asupra faptului că taxele nu se vor majora în România, fiind vorba doar de niște ajustări ale codului fiscal, ajustarea unor exepții.

”Nu s-au mărit taxe, s-au scos niște excepții din codul fiscal, lucru prevăzut în PNRR. Am văzut și ceilalți auditori financiar externi au venit cu aceeași soluție, ca România să înceapă digitalizarea, e rândul statului român să aibă o colectare mai bună. Ce va fi aplicat, vom vedea din 1 ianuarie. Erau două anomalii la microîntreprinderi. 268.000 întreprinderi nu aveau niciun angajat”, a concluzionat Ciolacu.

Totodată, Ciolacu a anunțat că în cadrul PSD nu s-a discutat despre un posibil candidat pentru alegerile prezidențiale din 2024, fiind prea devreme pentru acest lucru.