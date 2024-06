Marcel Ciolacu: „Dacă alegerile prezidențiale sunt în luna decembrie, nu voi candida din partea PSD”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, după ședința Consiliului Politic Național al PSD, că nu va candida la alegerile prezidențiale din partea PSD, dacă scrutinul va avea loc în luna decembrie. „E normal ca alegerile să fie în septembrie”, a spus Ciolacu.

„Am dovedit că suntem cel mai mare partid din România”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, că nu va candida la alegerile prezidențiale din partea PSD, dacă scrutinul va avea loc în luna decembrie. Liderul social-democraților a spus că PSD va avea un candidat la alegerile prezidențiale, indiferent dacă este un candidat propriu al partidului sau un candidat comun cu PNL.

„PSD va avea candidat la funcția de președinte, indiferent dacă e vorba de candidat comun cu PNL sau candidat propriu. Am dovedit că suntem cel mai mare partid din România”, a spus Marcel Ciolacu. În legătura cu candidatura sa la prezidențiale, Marcel Ciolacu a precizat: „Am anunțat foarte clar că dacă alegerile prezidențiale sunt în luna decembrie, nu voi candida din partea PSD, e normal ca alegerile să fie în septembrie”.

Prezidențialele, în septembrie, „așa cum am hotărât”

„Este evident că alegerile pentru funcţia de preşedinte sunt în septembrie, aşa cum am hotărât. Am pus o condiţie foarte clară, nu am anunţat comasarea alegerilor până nu am avut calendarul întreg al alegerilor. Decizia a fost luată în cadrul coaliţiei. (…) Calendarul de alegeri este anunţat înainte de comasare”, a spus premierul.

Întrebat de susținerea PSD pentru drept candidat independent la , Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu s-a discutat varianta în partid. Eu nu am mai avut o discuție cu el în ultimii ani”.

„Cel mai greu e să gestionăm victoriile”

Marcel Ciolacu și-a felicitat colegii și echipele pentru rezultatele obținute de PSD la alegerile locale și europarlamentare, spunând că „cel mai greu e să gestionăm victoriile. La înfrângeri e simplu: conducerea pleacă acasă”.

„Îi felicit pe toți colegii mei pentru victoriile obținute. PSD a câștigat alegerile, indiferent cum am analiza scrutinul. PSD are peste 50% din consiliile județene, peste 50% din municipii și peste 50% din primării Felicit echipele din Suceava, Maramureș, Bistrița Năsăud, Caraș. Îl felicit în mod deosebit pe Alfred Simonis, care a câștigat Consiliul Județean Timiș. Deși era președintele Camerei Deputaților, a vrut să candideze în județul Timiș. Am câștigat atât Sectorul 2, dar și Sectorul 1 prin candidatul PNL, susținut și de PSD. S-a arătat foarte clar că și bucureștenii au nevoie de o altă abordare”, a declarat președintele PSD.