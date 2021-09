Marcel Ciolacu, declarații categorice: “Este exclus ca PSD să facă Guvern cu PNL”

în legătură cu moțiunea de cenzură depusă de către USR PLUS și AUR ar dori să înțeleagă dacă primul dintre cele două se află în opoziție sau la putere.

și că nu se vor implica în lupta dintre USR PLUS și PNL.

Marcel Ciolacu: “Exclus ca PSD să facă un Guvern cu PNL”

Marcel Ciolacu: “Nu am nicio treabă cu Cîțu. Să se hotărască, dărâmăm Guvernul și se ajunge la anticipate sau nu. Nu vom susține un guvern minoritar, este exclus ca PSD să facă Guvern cu PNL. Cu cine să facem un Guvern? Cu Turcan?”

Victor Ciutacu: “Dar cu AUR?”

Marcel Ciolacu: “Cu AUR poate face un guvern USR. Un demers politic, când te unești într-un demers politic, care e finalitatea?”

Victor Ciutacu: “Domnule președinte, toate partidele sunt partide parlamentare, legitime, au fost trimise acolo în urma voturilor cetățenilor.

Dumneavoastră ca să faceți un Guvern, vă place sau nu, aveți nevoie de sprijinul politic al unora din Parlament. Este exclus ca PSD să intre la guvernare dacă nu are propunerea de prim-ministru. Cât aveți dumneavoastră cu UDMR și minorități?”

Marcel Ciolacu: “Lipsesc 20 de voturi. Momentan avem o alianță, USR cu AUR. Nu vor să facă și un Guvern? Au venit doar cu o moțiune să îl înjure pe ăla?”

PSD nu va vota investirea unui nou Guvern Cîțu

“Spunem noi de câteva zile și clamăm, și cerem public ca USR PLUS să iasă din ipocrizie! Să se hotărască dacă vor la guvernare sau sunt în opoziție.

Totodată, tot astăzi, mai vedem un lucru, că oficial USR PLUS pleacă de la guvernare, dar rămân totodată la guvernare cu eșaloanele 2 și 3.

Cu alte cuvinte, USR PLUS spune cam așa, adio, Cîțu, dar rămân cu tine. Aflăm azi cum conducerea USR PLUS a decis că secretarii de stat USR PLUS, șefii de agenții, prefecții, subprefecții, toți soldățeii de la partid nu demisionează, rămân în continuare conectați la banul public și la resursele țării – cum vine asta, domnilor de la USR PLUS!?

Demisiile nu au fost încă acceptate. Această imagine de azi e cea mai grăitoare dovadă a unu circ ordinar, marca USR PLUS în care au cooptat și AUR. PSD nu va intra în acest circ al USR și PNL”, a declarat Grindeanu, marți, la sediul PSD.