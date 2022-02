Marcel Ciolacu, noi declarații despre pensii: ”Ministrul Budăi va trebui să meargă la CE să vadă cum poate optimiza PNRR”

Liderul PSD a precizat că Marius Budăi trebuie să meargă la Comisia Europeană (CE) pentru o optimizare a PNRR, încât să nu fie menținută limita de 9,4% din PIB pentru o majorare a pensiilor românilor.

Marcel Ciolacu a explicat de ce ar fi nevoie de De altfel, social-democratul a vorbit și despre tensiunile din coaliție, pe seama acestui subiect.

Marcel Ciolacu: ”Nu mergem cu renegocieri, mergem cu o optimizare”

Marcel Ciolacu a precizat că din ”anvelopa de 9, 4%” nu fac parte și pensiile de serviciu, ale militarilor, ale polițiștilor sau pensiile speciale.

”PSD nu a intrat la guvernare şi nu a constituit aceasta coaliție pentru a ne certa. Departe de noi acest gând. Domnul Budăi a susţinut şi făcut ceea ce face orice ministru care ţine în primul rând cu românii.

Noi avem o negociere la PNRR, la reforma pensiilor cuprinsă o anvelopă de 9,4%. În această anvelopă în acest moment din sistemul romanesc nu sunt prinse pensiile de serviciu respectiv pensiile militarilor, pensiile poliţiştilor, pensiilor speciale”, a declarat Marcel Ciolacu, luni seară,

Președintele Camerei Deputaților a subliniat că fără pensiile de serviciu ne-am încadra la procentul de 8, 2%, de aceea trebuie renegociat PNRR, privind reformarea pensiilor.

”Ne încadrăm fără aceste pensii de serviciu la o anvelopă de 8.2%. Dacă le adăugăm la întreaga anvelopă cum ne şi cere comisia prin jalonul cu reforma pensiilor ne vom trezi că pensiile în România pe următorii zeci de ani nu vor mai putea fi modificate şi este o aberație totală. Guvernezi ca să faci un trai mai bun oamenilor, nu un trai mai rău sau să faci economii la buget.

Nu mergem cu renegocieri, mergem cu o optimizare. Am pierdut 2 miliarde de euro din granturi. Ministrul Budăi va trebui să meargă la comisie să vadă cum poate optimiza şi de unde pierdem aceşti bani”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Reprezentanții PNL: ”În acest moment, PNRR nu poate fi modificat”

a creat noi scântei zilele trecute în coaliția de guvernare. În timp ce PSD vrea noi discuții la Bruxelles privind banii din PNRR pentru acest sector, liberalii nu ar fi de acord. Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, spunea la începutul lunii februarie că există fonduri pentru creșterea pensiilor, fără schimbări la nivelul PNRR.

”În acest moment, PNRR nu poate fi modificat şi nici nu există vreun motiv pentru a face acest lucru. Este, dacă doriţi, din punctul nostru de vedere, o chestiune care mai degrabă e împotriva intereselor noastre ca şi stat. De ce acest lucru? În primul rând, pentru că o modificare a PNRR în acest moment ar implica, bineînţeles, întreruperea exerciţiului bugetar, lucru care ar afecta banii pe care îi primim din zona Uniunii Europene.

În acest moment, PNRR funcţionează, deja există peste 2 miliarde de euro care au ajuns în România şi în mod clar că, dacă, teoretic, am întrerupe acest lucru şi am dori o renegociere cel puţin pentru anul 2022, am pierde o bună parte din aceşti bani”, a declarat Ionuţ Stroe, după o ședinţă a liberalilor.